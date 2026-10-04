Usa óculos escuros, mas os retira assim que sai do carro. Carrega uma bolsa que, à primeira vista, parece a de um médico se preparando para uma visita domiciliar, antes de ficar claro que seu dono não é médico, e sim um dos treinadores mais polêmicos e surpreendentes do futebol italiano: Luciano Spalletti.

Em uma longa entrevista ao jornal "Tuttosport", Spalletti transitou por diversos temas, mas não o fez de forma aleatória, e sim abrindo uma porta após a outra sobre tudo o que o ocupa, da Juventus e sua história à sua relação com os jogadores, passando por sua longa experiência como treinador e chegando a Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz.

Spalletti, que nunca gostou de treinar apenas por treinar, passou toda a sua carreira em busca da equação mais difícil: alcançar resultados e, ao mesmo tempo, apresentar um futebol atraente. E talvez por isso continue capaz de surpreender quem está à sua volta, seja dentro ou fora de campo.

Spalletti começou sua conversa com o "Tuttosport" de uma maneira que reflete perfeitamente sua personalidade, quando foi questionado sobre os papéis que carregava consigo. Ele disse: "São anotações. Eu não improviso nada, nunca. Preparo tudo, senão as pessoas vão dizer as mesmas bobagens de sempre. E quero que você perceba uma coisa: ninguém escreve nada para mim. Levei três dias até estar aqui pronto para esta entrevista. E acho que isso é uma forma de respeito por quem deseja me conhecer melhor. E agora podemos começar".

A Juventus não é apenas um clube: você treina uma mentalidade e uma história

Spalletti já treinou clubes do porte de Roma, Inter e Napoli, além de ter comandado a seleção italiana, mas considera que a experiência na Juventus é diferente de tudo o que a antecedeu. Ele disse: "Em Roma, eu treinava uma base de torcedores. Em Nápoles, eu treinava uma cidade inteira. Na Inter, eu treinava um legado antigo. E na seleção nacional, eu treinava um povo inteiro. Já na Juventus, você treina uma mentalidade. É a história do futebol".

E explicou: "Esse é o jeito da Juventus. Não se trata apenas de uma onda de emoções, mas de uma mistura de alegria, orgulho e responsabilidade, sentimentos que nunca me abandonam. Há uma combinação única de tristeza profunda e felicidade avassaladora. E não se deve viver apenas pelo futebol, mas pela Juventus. Nós competimos no nosso próprio nível, e não no nível dos outros. Nosso clube é sinônimo de excelência futebolística, e por isso desperta interesse mundial".

Sobre o sentimento de ser treinador da Juventus, afirmou: "É algo grandioso, grandioso de verdade. Fazer o que se ama é liberdade, e ser feliz com o que se faz é amor. Há responsabilidades enormes, é claro, e será difícil para nós, mas é uma missão que me dá prazer cumprir. Sinto-me feliz e livre aqui".









Por que Spalletti aceitou o contrato da Juventus?

A decisão de Spalletti de renovar seu contrato com a Juventus não esteve ligada a um único fator, mas a um conjunto de convicções pessoais e profissionais. Ele disse: "Em primeiro lugar, foi a minha crença na equipe. Depois, a crença em mim mesmo, e por fim a história do clube. A experiência ensina você a aceitar tudo o que acontece e a lidar com isso, sem que isso afete significativamente a sua felicidade diária em exercer essa profissão maravilhosa".

E acrescentou: "Há beleza nisso. Não hesitei nem duvidei. Precisei de algum tempo para me testar neste mundo, e então surgiu a oportunidade de renovar e começar a lançar as bases do trabalho futuro. Vamos ver se conseguimos alcançar o que todos esperam".

Sobre a fase atual que a Juventus atravessa, Spalletti reconheceu que o clube passa por um momento de mudança e reconstrução, e disse: "Sim, a mudança está em curso. A nova direção fala disso, mas a propriedade continua a mesma, e isso é bom. Agora precisamos de tempo e maturidade, e precisamos dar alguns passos à semelhança da direção anterior".

E prosseguiu: "O começo não foi bom. Há uma derrota para o Sassuolo que ainda nos dói, mas estamos no caminho certo. Vejo que as coisas estão indo bem para recuperar o nível, o ritmo e o desempenho coletivo que apresentamos por um longo período no ano passado".

Gianluca Vialli: o homem que inspirou Spalletti

Quando foi questionado sobre a figura mais inspiradora para ele na história da Juventus, Spalletti não hesitou em escolher Gianluca Vialli, e disse: "Com certeza Gianluca Vialli. Como jogador, ele me derrubava nas disputas e depois apertava minha mão e sorria. Era assim que ele vivia o futebol. Ele trazia força, sorriso e respeito para o campo. Derrubava você como um lutador e depois o erguia como um irmão. Você entendia imediatamente quem ele realmente era".

Já quando lhe pediram para escolher o treinador mais marcante associado em sua mente à história da Juventus, respondeu rapidamente: "É muito fácil: Lippi e Trapattoni", e em seguida resgatou os nomes da geração histórica da Juventus, dizendo: "Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Bettega, Tardelli, Rossi, Platini e Bonick", e, quando foi questionado se guardava esses nomes de cor, respondeu: "Eu os repetia muito, até quando era pequeno".

Sobre a pessoa que mais o convenceu a encarar o desafio da Juventus, Spalletti disse: "Minha família é o meu apoio em cada passo. E como nunca trabalhei com um empresário, meu único vínculo com essas pessoas foi por meio da minha família".









"Sempre me critiquei": Spalletti responde a seus críticos

O nome de Spalletti esteve ligado durante toda a sua carreira a uma narrativa que diz que ele é um treinador genial dentro de campo, mas que às vezes se perde fora dele. No entanto, ele não considera que essas críticas representem uma crise para si. Ele disse: "Aqueles que me criticaram no passado perderam seu tempo e esforço. Sempre me critiquei. Sou bom em não inventar desculpas e justificativas. Quando me deparo com excesso de crítica ou de elogio, só pego deles a parte que me ajuda a evoluir".

Sobre a maneira como lidou com o desdém e as críticas ao longo de sua carreira, disse: "Todos nós precisamos desenvolver nossa capacidade de lidar com o desdém. Aprendi a lidar com ele, pois as pessoas me escreveram todo tipo de coisa. Bati minha cabeça na mesa e abri um processo judicial contra uma empresa de frango".

Em seguida, resgatou uma passagem engraçada de sua família, dizendo: "Na minha família, somos todos ótimos. Quando volto para casa, meu irmão olha para mim e grita: ótimo, estamos irritando todo mundo, e isso significa que você está fazendo seu trabalho da melhor forma. E tento nunca esquecer essa lição, aquele prazer de enfrentar o desdém com coragem. Porque aceitar o desdém, e saber que você não consegue agradar a todos, é o que torna você livre para ser você mesmo".

Spalletti entende que o papel do treinador não consiste apenas em elaborar planos e táticas, mas em criar um ambiente que ajude os jogadores a darem o melhor de si. Ele disse: "O treinador deve criar um clima de alegria, mas o mais importante são os jogadores, que precisam ser unidos e levados a pensar da mesma forma".

E acrescentou: "Não se deve avaliar os indivíduos de forma superficial, é preciso fazer sobressair neles algo especial. O talento está ao alcance de todos, mas a verdadeira alegria só vem com trabalho duro, e os momentos felizes não valorizados se transformam em arrependimento".

Salah e Kvaratskhelia: jogadores que deixaram sua marca

E quando foi questionado sobre os jogadores que acredita ter sido decisivo em sua evolução, Spalletti citou vários nomes. Ele disse: "Vou citar alguns, os mais claros em minha mente: Pizarro na Udinese, Kvaratskhelia no Napoli, e Mohamed Salah na Roma".

Em seguida, deteve-se especificamente em Salah, dizendo: "Kvaratskhelia veio de um certo tipo de futebol, mas Salah entrega a Bola de Ouro a todo treinador que o dirige, sejamos claros, o nível do jogador é o que faz a diferença sempre, porque o futebol é complexo. E apenas o conhecimento profundo do futebol é o que torna as coisas simples".

E quando foi questionado sobre o jogador que sente não ter conseguido desenvolver o suficiente, Spalletti escolheu Adam Ounas sem hesitar, dizendo: "Adam Ounas no Napoli, sem dúvida".

A conversa passou para Dusan Vlahovic, que ainda busca sua melhor versão, segundo a visão de Spalletti, com o treinador italiano afirmando: "Porque ele ainda precisa recuperar a calma. Ele tem que encontrar seu equilíbrio pessoal, porque comete os erros sozinho, quer eu lhe dê muita energia ou pouca. É uma questão de equilíbrio, uma questão de encontrar o equilíbrio emocional correto".









Yildiz se tornou um líder da Juventus?

Kenan Yildiz foi um dos nomes mais destacados em que Spalletti se deteve longamente, especialmente diante da ausência que afeta a equipe no momento atual. Ele disse: "Ele dá um toque de beleza ao jogo e o faz brilhar. Cada movimento que faz é uma obra genial. É alguém que quebra o sistema, e nem sabe o que é capaz de fazer".

E acrescentou: "Ele inicia o ataque, mas não tem um plano prévio para cada drible que vai executar. Às vezes, no treino, alguém lê antecipadamente o movimento que ele vai fazer, mas ele é bem-sucedido de qualquer forma. Mesmo que você o conheça, não consegue superá-lo. Ele é louco em sua criatividade".

E quando foi questionado se colocava Yildiz na comparação com craques como Salah e Kvaratskhelia, Spalletti respondeu: "Para mim, ele se compara a Kvaratskhelia. Precisa apenas jogar um pouco mais, mas o vejo muito parecido com ele em sua capacidade de criar situações inesperadas. Ele sempre tenta ficar fora do timing da partida e das regras do jogo".

Spalletti entende que a liderança nem sempre está ligada ao grito ou à conversa constante com os companheiros de equipe, e disse sobre Yildiz: "Sim, lhe deram as rédeas da situação. É uma pessoa ótima, muito simples, como nosso vizinho, mas é um líder. Não precisa necessariamente falar com a equipe. Eu tive Nestor Sensini na Udinese, e ele não pronunciava uma palavra. E às vezes nem sequer cumprimentava, mas seu carisma obrigava todos a segui-lo. Ele era cativante".

Inteligência ou habilidade? Spalletti revela a chave do futebol moderno

E no encerramento da entrevista, Spalletti abordou uma das perguntas mais complexas do futebol: a inteligência é mais importante que a habilidade? Ele disse: "Se você está mentalmente empolgado, você está pronto. E quando tudo parece sob controle, você está em apuros. Os espelhos lhe dão uma vantagem maior na leitura de situações futuras. O jogo ficou caótico agora".

E explicou: "Antigamente, os sinais eram claros: o zagueiro da esquerda, o lateral, as posições. Hoje, os espaços se abrem e se fecham constantemente, e os jogadores trocam de funções e papéis. Mas a diferença está naqueles que conseguem ler o que a bola vai provocar".

E entre a Juventus que tenta recuperar seu lugar, o Vlahovic em busca de seu equilíbrio, e o Yildiz que se impõe como um talento excepcional, parece que Spalletti não vê o futebol apenas como um conjunto de planos e instruções, mas como um jogo que precisa de personalidade, inteligência, ousadia e capacidade de ler o caos antes que ele aconteça. E na Juventus especificamente, sua missão parece maior do que apenas comandar uma equipe; é uma tentativa de reavivar uma mentalidade que esteve ligada à história do clube por mais de um século.



