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Luciano Spalletti quer um novo centroavante para sua Juventus e já diz isso abertamente, mesmo correndo o risco de abalar a autoestima dos atacantes de área que tem à disposição atualmente: Randal Kolo Muani, Nick Woltemade e Jeff Ekhator. A diretoria da Juventus está atuando em várias frentes no mercado, inclusive na busca por um centroavante, mas resta uma dúvida: para qual técnico a Juventus está montando o elenco? Para Spalletti ou para o treinador (Antonio Conte? Simone Inzaghi?) que pode assumir o comando da equipe na próxima temporada (ou ainda nesta, se a situação se deteriorar)?

Comecemos pelas palavras de Spalletti após a vitória por 4 a 0 sobre o Venezia na 12ª rodada da Serie A: "Com tantos jogos, preciso de mais um atacante por dentro. Pela direita, tenho três jogadores de lado: Conceicao, Zhegrova e Nico. Pela esquerda, tenho Alajbegovic, Yildiz e Boga. Kolo Muani? Preciso incentivá-lo a atuar como atacante: ele tem de saber encontrar espaço para atacar a profundidade. Quando recebe a bola pelo centro, com um marcador às suas costas, não se sente à vontade: preciso dele também como centroavante, embora agora tenhamos Ekhator".

Há dois pontos: o pedido por um novo centroavante mais adequado às características desejadas por Spalletti e ao seu estilo de jogo, e a avaliação dos atacantes atuais do elenco da Juventus.

Quanto ao novo atacante, Spalletti (que gostaria que Dusan Vlahovic tivesse renovado o contrato e permanecido no clube) quer um homem de área, forte fisicamente e capaz de disputar espaço com os defensores adversários, para usar uma expressão cara ao técnico de Certaldo. Trata-se de um jogador com o perfil de Sorloth, para deixar claro.

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Quanto às palavras de Spalletti sobre os atacantes do atual elenco da Juventus, há o risco de abalar a autoestima de Kolo Muani, Woltemade e Ekhator. Sobre o primeiro, a avaliação de Spalletti já é definitiva: Kolo Muani é um atacante de lado, não um centroavante, e deveria ser utilizado dessa forma. Joga como centroavante por necessidade. O francês teve seu melhor rendimento nesta temporada quando atuou pela direita, com Woltemade pelo centro. Isso aconteceu apenas em alguns trechos de partidas, e cabe perguntar por que Spalletti não considera usar essa formação de maneira permanente. Só há uma explicação: evitar o desperdício dos muitos atacantes de lado de um elenco que, evidentemente, foi mal montado ao longo dos anos, em razão do acúmulo de tantas (até demais) mudanças na diretoria e na estratégia de contratações.

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Spalletti ainda não confia plenamente em Woltemade, que considera pouco robusto, tanto fisicamente quanto em termos de personalidade. E a própria Juventus não pode pensar em construir um projeto em torno de um jogador, o alemão nascido em 2002, que está em Turim apenas por empréstimo, sem opção de compra. Ekhator, por sua vez, é um jogador com quem a Juventus conta para o futuro, mas não é alguém com quem Spalletti (que precisa de resultados imediatos) possa confiar que contará regularmente neste momento.

Caberá, portanto, ao mercado resolver essa situação. O objetivo do diretor-executivo Giovanni Carnevali, do chefe da área técnica Frederic Massara e do diretor esportivo Marco Ottolini é, assim, contratar um novo atacante em janeiro, aproveitando as oportunidades que surgirem na janela de inverno. Uma possível troca de Sorloth por Jonathan David com o Atlético de Madrid pode ser uma solução. Um clube como a Juventus, porém, não pode planejar suas contratações pensando apenas no curtíssimo prazo. Por isso, uma das dúvidas na escolha do novo centroavante a ser levado à Continassa diz respeito a quem será o técnico da Juventus.

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E, nesse sentido, qual é o projeto da Juventus? Seguir com Spalletti até 2028, independentemente dos resultados desta temporada? Ou trocar de técnico? E, nesse caso, quem a Juventus escolherá? O velho conhecido Conte, Inzaghi ou outra pessoa? E Conte, Inzaghi ou quem quer que seja aceitará o tipo de centroavante que Spalletti quer hoje?