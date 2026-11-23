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Luciano Spalletti quer um novo centroavante para a Juventus e já diz isso abertamente, mesmo correndo o risco de abalar a autoestima dos atacantes que tem à disposição para a posição: Randal Kolo Muani, Nick Woltemade e Jeff Ekhator. A diretoria da Juventus está atuando em várias frentes no mercado, inclusive na busca por um centroavante, mas resta uma dúvida: para qual técnico a Juve está montando o elenco? Para Spalletti ou para o treinador (Antonio Conte? Simone Inzaghi?) que poderá assumir o comando do time na próxima temporada (ou ainda nesta, se a situação piorar drasticamente)?

Comecemos pelas palavras de Spalletti após a vitória por 4 a 0 sobre o Venezia na 12ª rodada da Serie A: "Preciso de mais um atacante por dentro com tantos jogos pela frente. Pela direita, tenho três pontas: Conceicao, Zhegrova e Nico. Pela esquerda, tenho Alajbegovic, Yildiz e Boga. Kolo Muani? Preciso incentivá-lo a jogar como atacante: ele tem de saber encontrar espaço para atacar em profundidade. Quando recebe a bola pelo centro, com um marcador às costas, não se sente à vontade. Preciso dele também como centroavante, embora agora tenha Ekhator".

Há dois pontos: o pedido por um novo centroavante que se encaixe melhor nas características desejadas por Spalletti e em seu estilo de jogo, e a avaliação dos atacantes que atualmente fazem parte do elenco da Juventus.

Quanto ao novo atacante, Spalletti (que gostaria que Dusan Vlahovic tivesse renovado o contrato e permanecido no clube) quer um centroavante de área, fisicamente forte e capaz de disputar espaço com as defesas adversárias, para usar uma expressão cara ao técnico de Certaldo. Um jogador com o perfil de Sorloth, para deixar claro.

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Quanto às palavras de Spalletti sobre os atacantes do atual elenco da Juventus, o risco é abalar a autoestima de Kolo Muani, Woltemade e Ekhator. Sobre o primeiro, a avaliação de Spalletti já é definitiva: Kolo Muani é um atacante de lado, não um centroavante, e deveria ser utilizado nessa função. Joga como centroavante por necessidade. O francês teve seu melhor rendimento nesta temporada quando atuou pela direita, com Woltemade no centro. Isso aconteceu apenas em alguns trechos de partidas, e cabe perguntar por que Spalletti não considera adotar essa solução de forma permanente. Só há uma explicação: evitar o desperdício dos muitos pontas presentes em um elenco claramente mal montado ao longo dos anos, em razão do acúmulo de tantas (excessivas) mudanças na diretoria e na estratégia de mercado.

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Spalletti ainda não confia plenamente em Woltemade e o considera frágil demais, tanto física quanto mentalmente. A própria Juventus também não pode pensar em construir um projeto em torno do alemão nascido em 2002, que está em Turim apenas por empréstimo simples. Ekhator, por fim, é um jogador com quem a Juventus conta para o futuro, mas não é alguém com quem Spalletti (que precisa de resultados imediatos) possa contar regularmente neste momento.

Caberá, portanto, ao mercado resolver essa situação. O objetivo do diretor-executivo Giovanni Carnevali, do chefe da área técnica Frederic Massara e do diretor esportivo Marco Ottolini é contratar um novo atacante em janeiro, aproveitando as oportunidades que surgirem na janela de inverno. Uma possível troca de Sorloth por Jonathan David com o Atlético de Madrid pode ser uma solução. Um clube como a Juventus, porém, não pode planejar suas contratações pensando apenas no curtíssimo prazo. Por isso, uma das dúvidas sobre a escolha do novo centroavante a ser levado à Continassa diz respeito a quem será o técnico da Juventus.

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E, sob essa perspectiva, qual é o projeto da Juventus? Seguir com Spalletti até 2028, independentemente dos resultados desta temporada? Ou trocar de técnico? Nesse caso, quem será o escolhido da Velha Senhora? O velho conhecido Conte, Inzaghi ou outra pessoa? E Conte, Inzaghi ou quem quer que seja aprovará o tipo de centroavante que Spalletti quer hoje?