Luciano Spalletti, técnico da Juventus, expressou satisfação após a vitória sobre a equipe sub-23 da Juventus no amistoso disputado no Allianz Stadium, poucos dias antes da estreia do time no Campeonato Italiano diante do Frosinone.

Spalletti afirmou após a partida à rede "Sky Sport": "Se estou satisfeito com o jogo? Queríamos hoje ter um tempo maior de jogo, mas também era necessário treinar, e continuaremos trabalhando nos próximos dias".

O treinador italiano falou sobre a contratação do goleiro Guglielmo Vicario, dizendo: "Estou satisfeito, pois era um dos nomes que tínhamos como alvo. Algumas questões levaram mais tempo do que o esperado, mas estamos felizes com a chegada dele até nós".

E acrescentou: "Eu o conheço muito bem. É um goleiro que tem experiência e chegou à fase da maturidade. Sua última passagem pelo Tottenham não foi positiva o suficiente, mas estamos convencidos de que contratamos um goleiro de primeira linha", de acordo com o que foi divulgado pelo site do jornalista Gianluca Di Marzio.

Spalletti também elogiou o zagueiro colombiano Jhon Lucumí, que se juntou recentemente às fileiras da Juventus, explicando: "Tentamos, dentro do possível, buscar jogadores fortes e capazes de desempenhar as funções exigidas deles, e estamos confiantes de que Lucumí possui essas qualidades".

E prosseguiu: "Na temporada que nos espera, precisamos de um número maior de jogadores capazes de competir por uma vaga como titular".

Sobre a forma da equipe antes do início da temporada, Spalletti disse: "Vejo que todos demonstram positividade na maneira de agir e no desejo de evoluir. Estamos em uma situação que nos permite apresentar o trabalho que realizamos ao longo das últimas semanas".

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