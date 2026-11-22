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As palavras do técnico da Juventus Luciano Spalletti antes do duelo da Serie A contra o Venezia. As declarações foram divulgadas pela DAZN:

"Considerando quem somos e os jogadores que temos, há várias soluções. Precisamos ter equilíbrio e ficar atentos aos contra-ataques deles, porque é nisso que apostam. Nicola sabe encontrar novas soluções por onde passa. Conte? Não quero acrescentar nada, preciso pensar no campo, em vencer hoje. Quando você treina a Juventus, se não quer ouvir comentários, só há uma opção: ir lá e vencer os jogos. Tudo isso é normal quando você chega a um nível em que aparece na TV todos os dias".