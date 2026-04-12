Spalletti: A Juventus se livrou dessa maldição... e nós pagamos o preço na partida da Copa

Luciano Spalletti, técnico da Juventus, confirmou que sua equipe passou por grandes dificuldades durante o primeiro tempo do confronto contra a Atalanta pelo Campeonato Italiano, observando que a partida mudou completamente após o intervalo, permitindo que os Bianconeri conquistassem uma vitória importante que manteve vivas suas esperanças de chegar aos quartos de final.

Spalletti declarou à rede “Sky Sport Italia”: “Nos primeiros trinta minutos sofremos muito porque a Atalanta é uma boa equipe, e não conseguimos passar a bola em nenhuma situação devido à pressão constante que eles exerciam sobre nós”.



A Série A italiana é gratuita na stc tv para clientes dos pacotes Biti Fiber, Mofutter 4, Max e Pro 4 e 5

Spalletti acrescentou: “Fomos forçados a defender apenas, mas no segundo tempo foi um jogo totalmente diferente e jogamos de igual para igual. Normalmente somos nós que não conseguimos aproveitar o domínio e somos punidos por não marcar, apesar da nossa superioridade, mas desta vez as coisas aconteceram ao contrário”.

Isso inclui a última visita da Juve a Bergamo, em fevereiro passado, quando a equipe começou bem nas quartas de final da Copa da Itália, antes de perder por 3 a 0.

Com este resultado, a Juventus reduziu a diferença para 3 pontos em relação ao Milan, terceiro colocado, e subiu temporariamente para a quarta posição, ultrapassando o Como, enquanto aguarda o resultado da partida entre o Cesc Fàbregas e o Inter, marcada para domingo.



Getty Images

Spalletti revelou os bastidores do confronto, dizendo: “Essas partidas valem mais do que 3 pontos. Infelizmente, não estávamos em nossa melhor forma física antes do jogo, já que Kenan Yildiz e Francisco Conceição enfrentavam problemas técnicos. Decidi escalá-los como titulares para ver o que a dupla apresentaria, mas ambos ficaram abaixo do nível exigido, e Toram também enfrentou dificuldades.”

O técnico continuou: “Cometemos erros no primeiro tempo e não demos ao Conceição a oportunidade de enfrentar os adversários pelas laterais, que é o seu ponto forte. Assim que ajustamos algumas coisas e nos acostumamos ao ritmo, o segundo tempo se tornou um jogo completamente diferente”.

Ele continuou: “Pagamos um preço alto na partida da Copa por causa do nosso desempenho. Hoje à noite, eles passaram a bola de um lado para o outro, o que nos dispersou e nos obrigou a recuar, já que não conseguimos manter a organização”.

E concluiu: “Esse é um ponto fraco nosso; nossa defesa às vezes tende a recuar muito e fica cercada, especialmente contra um time com as características da Atalanta”.



Leia também: Chiellini: Estamos felizes com a nova contratação da Juventus... e não nos importamos com o tropeço do Milan