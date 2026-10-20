A lenda escocesa Graeme Souness, ex-capitão do Liverpool e do Rangers, atacou o astro do Arsenal Bukayo Saka após a vitória do clube londrino sobre o Nottingham Forest, afirmando que o ponta inglês "finge cair" o tempo todo.
Souness desferiu seu ataque durante o programa "Piers Morgan: Futebol Sem Censura", onde acusou Saka de simulação e de enganar os árbitros sem sofrer de fato uma falta, considerando que o jogador do Arsenal cai com excessiva facilidade e que seus companheiros pressionam os árbitros para influenciar suas decisões.
Souness disse: "Saka finge cair em todo lugar. Não quero ouvir falar dele. No momento em que parece que ele está prestes a perder a bola, ele já caiu no chão. Ele finge que houve uma falta, e qualquer um que finge isso, na minha opinião, é um trapaceiro".
E acrescentou: "Ele finge cair quando deveria se manter de pé. E ele não é o único. Quando Saka sofre uma entrada, ele grita enquanto cai. O árbitro acha a princípio que não houve nada, mas espera um pouco e o encontra ainda no chão. Então a coisa piora quando todos os jogadores do Arsenal próximos ao lance levantam as mãos e gritam que houve falta".
E continuou: "O árbitro então entra em pânico e apita, mesmo não tendo sido falta, sendo que seu primeiro instinto estava correto. Mas ele marca a falta porque pensa: espera aí, tem algo aqui que eu não estou entendendo".
Comentando sobre o episódio mais recente, Souness afirmou: "A simulação (fingir estar lesionado) é uma forma de trapaça, sim. Mas está disseminada no futebol de hoje. Se você perguntar a 100 pessoas o que elas não gostam no jogo moderno, 50% diriam que é a simulação e os outros 50% diriam que é a tecnologia do árbitro assistente de vídeo".
Estatísticas apoiam Saka
O ataque vem apesar de Saka ser o segundo jogador da Premier League que mais sofreu faltas nesta temporada, com 21 faltas, atrás de Elliot Anderson (23 faltas), algo que seus defensores podem ver como prova de que ele é frequentemente alvo de entradas, segundo o jornal Mirror.
Saka também já havia enfrentado críticas durante as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Bayern de Munique em 2024, após sua queda na sequência de um toque do goleiro Manuel Neuer, antes de o árbitro Glenn Nyberg ignorar os pedidos de pênalti.
O Arsenal enfrenta o Bayern de Munique na Liga dos Campeões da Europa, na quarta-feira, antes do confronto com o Everton na Premier League, no sábado, e em seguida enfrenta o Fleetwood Town na Copa da Liga três dias depois, em um período congestionado no qual o Arsenal disputará seis partidas adicionais antes da próxima data Fifa.