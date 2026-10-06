"Sou rico e não preciso correr": confissão chocante revela a mentalidade de Jhon Durán

O dinheiro não foi incentivo suficiente para fazer John Durán se esforçar mais dentro de campo, segundo revelou seu ex-companheiro Fred, que relatou bastidores curiosos sobre a mentalidade do atacante colombiano durante o período em que estiveram juntos no Fenerbahçe, afirmando que o jogador encarava os treinos com descaso, apesar da pouca idade.

Fred, ex-estrela do Manchester United, disse que Durán às vezes se recusava a participar dos treinos com seriedade, limitando-se a afirmar que já havia conquistado dinheiro suficiente para garantir o seu futuro e o de sua família.

Durante sua fala no podcast "Charla", Fred contou: "Eu dizia a ele: vamos lá, Durán, vamos treinar e correr um pouco, mas ele respondia: cara, eu já sou rico, não preciso correr".

Acrescentou que Durán às vezes ia ao departamento médico e evitava o trabalho, apontando que o atacante colombiano considerava que aumentar sua fortuna não era uma prioridade para ele, depois de ter garantido o futuro de sua família por muitos anos.

Fred explicou: "Quando ele se transferiu para o Zenit, eu disse a ele: agora você vai ganhar cada vez mais dinheiro, e ele respondeu: cara, quanto mais dinheiro, melhor. E às vezes dizia que já havia garantido seu futuro e o de sua família por três gerações".

A relação de Durán com a disciplina dentro do Fenerbahçe não era exemplar, já que ele provocou a irritação do técnico português José Mourinho ao faltar ao início de uma das sessões de treino.

Mourinho disse na época que esse comportamento representava uma falta de respeito ao time, enfatizando a existência de regras claras dentro do clube, e que quem não as cumprisse teria de arcar com as consequências.









Durán havia se destacado fortemente no Aston Villa após sua transferência do Chicago Fire, e marcou 20 gols em 78 partidas, antes de se transferir para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em uma grande negociação.

Desde então, o jogador passou por várias experiências por empréstimo, com destaque para Fenerbahçe, Zenit São Petersburgo e Benfica, sem conseguir até agora firmar-se de forma permanente.

No Benfica, Durán, de 22 anos, atuou em 12 partidas em diversas competições, iniciando como titular em apenas duas delas, e marcou dois gols, enquanto seu contrato com o Al-Nassr se estende até 2030, com a possibilidade de o clube português contratá-lo em definitivo.

Já Fred transferiu-se para o Fenerbahçe após sua saída do Manchester United em 2023, e disputou 129 partidas com o clube turco, nas quais marcou 12 gols, antes de retornar ao Brasil neste ano para se juntar ao Atlético Mineiro, após cinco anos vestindo a camisa do Manchester United.



