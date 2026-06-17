Sorteio preliminar concluído: o Ajax pode enfrentar um velho conhecido na Conference League

O Ajax entrará no sorteio na quarta-feira para a segunda fase preliminar da Conference League. Pela manhã, foi realizado um sorteio preliminar, o que deixou sete possíveis adversários na disputa.

O clube mais campeão da Holanda precisa superar três confrontos de ida e volta para se classificar para a fase principal.

Pouco depois das 15h, o Ajax saberá qual será seu adversário na primeira fase. Com o sorteio preliminar, a lista de adversários em potencial ficou bem menor.

No sorteio, o Ajax terá o status de cabeça-de-chave e será emparelhado com uma equipe sem esse status.

Devido ao sorteio preliminar, restam cinco opções: o vencedor do Vikingur x Stjarnan, o GAIS, o perdedor do FK Vojvodina x Ferencváros, o Shelbourne FC ou o KF Dukagjini.

No Shelbourne, o goleiro Wessel Speel, natural de Gouda, defende o gol. O Stjarnan conta com o ex-jogador do Ajax Damil Dankerlui em seu elenco, enquanto Elton Acolatse joga atualmente pelo Ferencváros.

O Ajax inicia sua campanha europeia em 23 de julho. Nesse dia e exatamente uma semana depois, será disputada a segunda fase preliminar.