Sorteio de fogo na Ásia: Al Hilal enfrenta Al Ain e confrontos do Golfo agitam a elite

O sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite 2026-2027, realizado nesta terça-feira na capital malaia, Kuala Lumpur, resultou em confrontos árabes de peso.
A nova temporada chega com um formato ampliado, já que a Confederação Asiática de Futebol decidiu aumentar o número de clubes na fase de liga para 32 equipes, em vez das 24 das edições anteriores.
A jornada da competição começa nos dias 14 e 15 de setembro de 2026, com os jogos da rodada de abertura, seguida da segunda rodada nos dias 12 e 13 de outubro, depois a terceira nos dias 26 e 27 do mesmo mês, enquanto a quarta rodada será disputada nos dias 2 e 3 de novembro.
A emoção continua com a disputa da quinta rodada nos dias 23 e 24 de novembro, e da sexta nos dias 7 e 8 de dezembro, antes da pausa temporária.
As partidas da fase de liga serão retomadas no início de 2027, com a disputa da sétima rodada nos dias 8 e 9 de fevereiro, e o encerramento desta fase acontecerá com a oitava e decisiva rodada nos dias 15 e 16 de fevereiro, preparando o terreno para o início das fases eliminatórias, que revelarão a identidade do novo campeão.
Na zona Oeste da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, o sorteio resultou em duelos do Golfo de peso pesado para os clubes sauditas, com destaque para o confronto entre o Al-Hilal e o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, numa reedição do jogo da semifinal da temporada passada, enquanto o Al-Nassr encara o Al-Sadd, do Catar, e o Al-Ahli enfrenta o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.
Os caminhos dos representantes da Arábia Saudita ficaram praticamente unificados, ao enfrentarem o mesmo grupo de clubes cataris, emiradenses e uzbeques, com o quarteto Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Ittihad enfrentando as equipes do Al-Ain, Al-Wasl, Shabab Al-Ahli, Al-Sadd, Al-Gharafa, Al-Shamal, Neftchi e Pakhtakor, numa fase de liga que será decisiva para a classificação direta.
Os resultados do sorteio referentes à zona Oeste ficaram da seguinte forma:
Chaveamento 1: Al-Ain (EAU) - Shabab Al-Ahli (EAU) - Al-Gharafa (Catar) - Pakhtakor (Uzbequistão): (Esteghlal (Irã) - Al-Ahli (Arábia Saudita) - Al-Nassr (Arábia Saudita) - Al-Quwa Al-Jawiya (Iraque) - Tractor (Irã) - Al-Hilal (Arábia Saudita) - Al-Qadisiyah (Arábia Saudita) - Al-Ittihad (Arábia Saudita)).
Chaveamento 2: Esteghlal (Irã) - Al-Nassr (Arábia Saudita) - Tractor (Irã) - Al-Qadisiyah (Arábia Saudita): (Al-Sadd (Catar) - Al-Ain (EAU) - Neftchi (Azerbaijão) - Shabab Al-Ahli (EAU) - Al-Wasl (EAU) - Al-Gharafa (Catar) - Al-Shamal (Catar) - Pakhtakor (Uzbequistão)).
Chaveamento 3: Al-Sadd (Catar) - Neftchi (Azerbaijão) - Al-Wasl (EAU) - Al-Shamal (Catar): (Al-Ahli (Arábia Saudita) - Esteghlal (Irã) - Al-Quwa Al-Jawiya (Iraque) - Al-Nassr (Arábia Saudita) - Al-Hilal (Arábia Saudita) - Pakhtakor (Uzbequistão) - Al-Ittihad (Arábia Saudita) - Al-Qadisiyah (Arábia Saudita)).
Chaveamento 4: Al-Ahli (Arábia Saudita) - Al-Quwa Al-Jawiya (Iraque) - Al-Hilal (Arábia Saudita) - Al-Ittihad (Arábia Saudita): (Al-Ain (EAU) - Al-Sadd (Catar) - Shabab Al-Ahli (EAU) - Neftchi (Azerbaijão) - Al-Gharafa (Catar) - Al-Wasl (EAU) - Pakhtakor (Uzbequistão) - Al-Shamal (Catar)).
Os resultados do sorteio referentes à zona Oeste ficaram da seguinte forma:
Chaveamento 1: Buriram United (Tailândia) - Daejeon Hana Citizen (Coreia do Sul) - Port FC (Tailândia) - Cong An Hanoi (Vietnã): (Kashima Antlers (Japão) - Shanghai Port (China) - Vissel Kobe (Japão) - Johor Darul Ta'zim (Malásia) - Beijing FC (China) - Kashiwa Reysol (Japão) - Kyoto Sanga (Japão) - Gamba Osaka (Japão)).
Chaveamento 2: Kashima Antlers (Japão) - Vissel Kobe (Japão) - Beijing FC (China) - Kyoto Sanga (Japão): Jeonbuk Hyundai (Coreia do Sul) - Buriram United (Tailândia) - Newcastle Jets (Austrália) - Daejeon Hana Citizen (Coreia do Sul) - Pohang Steelers (Coreia do Sul) - Port FC (Tailândia) - Ratchaburi FC (Tailândia) - Cong An Hanoi (Vietnã)).
Chaveamento 3: Jeonbuk Hyundai (Coreia do Sul) - Newcastle Jets (Austrália) - Pohang Steelers (Coreia do Sul) - Ratchaburi FC (Tailândia): (Shanghai Port (China) - Kashima Antlers (Japão) - Johor Darul Ta'zim (Malásia) - Vissel Kobe (Japão) - Kashiwa Reysol (Japão) - Beijing FC (China) - Gamba Osaka (Japão) - Kyoto Sanga (Japão)).
Chaveamento 4: Shanghai Port (China) - Johor Darul Ta'zim (Malásia) - Kashiwa Reysol (Japão) - Gamba Osaka (Japão): (Buriram United (Tailândia) - Jeonbuk Hyundai (Coreia do Sul) - Daejeon Hana Citizen (Coreia do Sul) - Newcastle Jets (Austrália) - Port FC (Tailândia) - Pohang Steelers (Coreia do Sul) - Cong An Hanoi (Vietnã) - Ratchaburi FC (Tailândia)).