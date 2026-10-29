Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Traduzido por

Sorteio da Copa da Liga: confronto fácil para o Manchester City e duelo arriscado para o Liverpool

Liverpool
Manchester City
Bournemouth
Crystal Palace
Sunderland
Bradford City
England

Conheça o resultado completo do sorteio das quartas de final da Copa da Liga

Foi realizado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira o sorteio das quartas de final da Copa da Liga Inglesa "Carabao", que reservou um confronto fácil para o Manchester City, enquanto o Liverpool terá um embate repleto de perigos.

O Manchester City havia eliminado o Brighton nas oitavas de final nos pênaltis, após o empate por 2 a 2, da mesma maneira que o Liverpool venceu o Chelsea após o empate por 1 a 1.

As oitavas de final testemunharam a maior surpresa do torneio, com a eliminação do Arsenal, atual campeão da Premier League, diante do Fleetwood Town, da quarta divisão.

Nos demais jogos da mesma fase, o Sunderland superou o Brentford por 3 a 2, o Crystal Palace passou pelo anfitrião Fulham por 1 a 0, enquanto o Bournemouth conquistou uma vitória ampla sobre o Aston Villa por 3 a 0, e o Bradford, da primeira divisão, venceu o Peterborough por 2 a 0.

Resta apenas um jogo nas oitavas de final, entre Everton e Newcastle, para completar a lista dos classificados às quartas de final.

O sorteio completo ficou da seguinte forma, segundo a rede "Sky Sports":

Fleetwood Town x Everton ou Newcastle

Manchester City x Bradford

Crystal Palace x Sunderland

Liverpool x Bournemouth

Vale lembrar que o Manchester City é o atual campeão da Copa da Liga, após vencer a final contra o Arsenal por 2 a 0 na temporada passada.


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google