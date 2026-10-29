Sorteio da Copa da Liga: confronto fácil para o Manchester City e duelo arriscado para o Liverpool

Foi realizado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira o sorteio das quartas de final da Copa da Liga Inglesa "Carabao", que reservou um confronto fácil para o Manchester City, enquanto o Liverpool terá um embate repleto de perigos.
O Manchester City havia eliminado o Brighton nas oitavas de final nos pênaltis, após o empate por 2 a 2, da mesma maneira que o Liverpool venceu o Chelsea após o empate por 1 a 1.
As oitavas de final testemunharam a maior surpresa do torneio, com a eliminação do Arsenal, atual campeão da Premier League, diante do Fleetwood Town, da quarta divisão.
Nos demais jogos da mesma fase, o Sunderland superou o Brentford por 3 a 2, o Crystal Palace passou pelo anfitrião Fulham por 1 a 0, enquanto o Bournemouth conquistou uma vitória ampla sobre o Aston Villa por 3 a 0, e o Bradford, da primeira divisão, venceu o Peterborough por 2 a 0.
Resta apenas um jogo nas oitavas de final, entre Everton e Newcastle, para completar a lista dos classificados às quartas de final.
O sorteio completo ficou da seguinte forma, segundo a rede "Sky Sports":
Fleetwood Town x Everton ou Newcastle
Manchester City x Bradford
Crystal Palace x Sunderland
Liverpool x Bournemouth
Vale lembrar que o Manchester City é o atual campeão da Copa da Liga, após vencer a final contra o Arsenal por 2 a 0 na temporada passada.