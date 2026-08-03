"Sorrisos, bolo e crise": a estranha coletiva de imprensa do Bayern de Munique na Coreia do Sul

A coletiva de imprensa do Bayern de Munique, antes de seu amistoso contra o sul-coreano Jeju SK, teve um momento inusitado depois que o técnico Vincent Kompany precisou desempenhar o papel de tradutor de seu zagueiro sul-coreano Minjae Kim, por causa de um problema na tradução.

Durante a coletiva, realizada como parte da turnê asiática da equipe, o tradutor oficial explicou que não conseguia traduzir as perguntas do alemão para o coreano ou o inglês, mas apenas do inglês para o coreano, o que levou Kompany a traduzir ele mesmo as perguntas em alemão para o inglês, para que Kim pudesse responder.

Kim falou sobre a concorrência na posição de zagueiro central com Dayot Upamecano e Jonathan Tah, afirmando: "A concorrência no Bayern de Munique é forte a cada temporada, e estou feliz em competir com eles. Temos uma ótima relação e aprendo muito com eles, por isso me sinto totalmente satisfeito."

O zagueiro sul-coreano também negou os rumores que o ligavam a uma saída do clube bávaro, e disse: "Estou extremamente feliz no Bayern de Munique. Dei tudo de mim em cada partida, e espero conseguir mais oportunidades nesta temporada e continuar minha trajetória com a equipe."

Por sua vez, Kompany elogiou seu jogador, dizendo: "Minjae sempre dá o máximo de si nos treinos e nas partidas, e fez uma temporada de destaque. Não me importo com a classificação dos zagueiros ou sua ordem, mas sim com o que apresentam dentro de campo, e quero ver esse espírito competitivo em todas as posições."

A coletiva teve outro momento curioso quando Kompany questionou, de brincadeira, a precisão da tradução enquanto respondia sobre suas impressões após ter assistido a uma partida do Campeonato Coreano, antes de continuar sua fala em meio a um clima de risadas, conforme informou o jornal alemão "Bild".

A coletiva foi encerrada com uma cena de comemoração, depois que os organizadores presentearam Kompany e Kim com um bolo em formato de campo de futebol trazendo os escudos do Bayern de Munique e do Jeju SK e a data da partida, com ambos posando para fotos ao lado do técnico da equipe coreana Sérgio Costa e do goleiro Dongjun Kim, ao final de uma coletiva de imprensa marcada por um clima fora do comum.