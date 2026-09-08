José Mourinho está diante de uma oportunidade perfeita de fazer história e se tornar o primeiro treinador na história da Liga dos Campeões da Europa a vencer a Copa da Europa com três clubes diferentes, depois de já ter conquistado o título com Porto e Inter de Milão.
O jornal espanhol "As" destacou a oportunidade histórica de Mourinho com o Real Madrid, depois de o treinador português passar a ter, nesta temporada, o sonho de conquistar um feito inédito na história da competição, cujos jogos ele abrirá contra a Inter, nesta terça-feira, no estádio "Santiago Bernabéu".
Mourinho se junta ao grupo de treinadores que conseguiram conduzir dois clubes diferentes à glória europeia, ao lado de Carlo Ancelotti, que venceu com Real Madrid e Milan; Pep Guardiola, com Manchester City e Barcelona; Ernst Happel, com Feyenoord e Hamburgo; Ottmar Hitzfeld, com Borussia Dortmund e Bayern de Munique; e Jupp Heynckes, com Real Madrid e Bayern de Munique.
Mourinho havia conquistado a Liga dos Campeões da Europa duas vezes: a primeira com o Porto, em 2004, e a segunda com o Inter de Milão, em 2010, feito que fez Florentino Pérez se apaixonar pelo treinador português e decidir contratá-lo para assumir o comando do Real Madrid.
O "As" apontou que Mourinho merece a chance de disputar uma final da Copa da Europa com o Real Madrid, depois de ter chegado perto de alcançar a decisão em três temporadas consecutivas, mas fracassou em fazê-lo após cair diante de Barcelona, Bayern de Munique e Borussia Dortmund nos anos de 2011, 2012 e 2013.
Mourinho possui um retrospecto notável na Liga dos Campeões da Europa, tendo disputado 153 partidas na competição e conquistado 80 vitórias, ocupando a quinta colocação entre os treinadores com mais jogos comandados na história da competição.
Nesse ranking, superam Mourinho apenas Arsène Wenger, Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson e Carlo Ancelotti. Além disso, seu aproveitamento de vitórias, de 52%, só é superado dentro desse grupo por Ancelotti, com 56%, e Guardiola, com 62%.
Mourinho tem agora a oportunidade de fechar o ciclo com o Real Madrid após 17 anos e transformar seus fracassos anteriores no clube em um feito histórico, que pode torná-lo o primeiro treinador na história da Liga dos Campeões da Europa a conquistar o título com três clubes diferentes.
Você pode discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"