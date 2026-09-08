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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Sonho europeu: Mourinho persegue uma conquista histórica com o Real Madrid

J. Mourinho
C. Ancelotti
P. Guardiola
Real Madrid
Inter Milan
Milan
Bayern de Munique
Barcelona
Liga dos Campeões
Portugal
Itália
Espanha
Alemanha

Início difícil

José Mourinho está diante de uma oportunidade perfeita de fazer história e se tornar o primeiro treinador na história da Liga dos Campeões da Europa a vencer a Copa da Europa com três clubes diferentes, depois de já ter conquistado o título com Porto e Inter de Milão.

O jornal espanhol "As" destacou a oportunidade histórica de Mourinho com o Real Madrid, depois de o treinador português passar a ter, nesta temporada, o sonho de conquistar um feito inédito na história da competição, cujos jogos ele abrirá contra a Inter, nesta terça-feira, no estádio "Santiago Bernabéu".

Mourinho se junta ao grupo de treinadores que conseguiram conduzir dois clubes diferentes à glória europeia, ao lado de Carlo Ancelotti, que venceu com Real Madrid e Milan; Pep Guardiola, com Manchester City e Barcelona; Ernst Happel, com Feyenoord e Hamburgo; Ottmar Hitzfeld, com Borussia Dortmund e Bayern de Munique; e Jupp Heynckes, com Real Madrid e Bayern de Munique.

Mourinho havia conquistado a Liga dos Campeões da Europa duas vezes: a primeira com o Porto, em 2004, e a segunda com o Inter de Milão, em 2010, feito que fez Florentino Pérez se apaixonar pelo treinador português e decidir contratá-lo para assumir o comando do Real Madrid.

O "As" apontou que Mourinho merece a chance de disputar uma final da Copa da Europa com o Real Madrid, depois de ter chegado perto de alcançar a decisão em três temporadas consecutivas, mas fracassou em fazê-lo após cair diante de Barcelona, Bayern de Munique e Borussia Dortmund nos anos de 2011, 2012 e 2013.

Mourinho possui um retrospecto notável na Liga dos Campeões da Europa, tendo disputado 153 partidas na competição e conquistado 80 vitórias, ocupando a quinta colocação entre os treinadores com mais jogos comandados na história da competição.

Nesse ranking, superam Mourinho apenas Arsène Wenger, Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson e Carlo Ancelotti. Além disso, seu aproveitamento de vitórias, de 52%, só é superado dentro desse grupo por Ancelotti, com 56%, e Guardiola, com 62%.

Mourinho tem agora a oportunidade de fechar o ciclo com o Real Madrid após 17 anos e transformar seus fracassos anteriores no clube em um feito histórico, que pode torná-lo o primeiro treinador na história da Liga dos Campeões da Europa a conquistar o título com três clubes diferentes.

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