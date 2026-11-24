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O atacante Son Heung-Min, do LAFC, apoiou publicamente a avaliação recente de Thomas Muller sobre a falta de pressão na Major League Soccer (MLS). O ex-jogador do Tottenham afirma que o alemão está "coberto de razão" ao dizer que a ausência de acesso e rebaixamento afeta a intensidade em campo.

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Son concorda com Muller sobre pressão na MLS

Son apoiou as declarações recentes de Muller sobre a falta de pressão na MLS. O jogador da seleção sul-coreana concordou com o atleta do Vancouver que a ausência de acesso e rebaixamento tem grande impacto na maneira como os jogadores encaram as partidas.

Muller provocou debate na semana passada ao afirmar que é difícil comparar a MLS às ligas europeias porque "não há tanta pressão". Em conversa com jornalistas, Son disse que a avaliação do alemão sobre a principal liga da América do Norte estava "coberta de razão".

Ex-astro do Tottenham sente falta da intensidade da luta contra o rebaixamento

Son, que chegou ao LAFC em 2025 após uma longa passagem pelo Tottenham Hotspur, comparou seu ambiente atual à cobrança constante do futebol inglês. Ele acredita que a ameaça permanente do rebaixamento acrescenta uma intensidade que beneficia o espetáculo como um todo.

"A MLS está crescendo, jogadores de muito nome estão chegando à MLS, mas às vezes você sente que há menos pressão porque não existe rebaixamento", disse Son, segundo a ESPN. "Não posso controlar isso, mas estou gostando desta liga. Só que acho que Thomas está coberto de razão. Concordo totalmente. Ele teve uma carreira incrível na Bundesliga e acha que tem razão ao dizer isso.

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"Eu estava na Premier League. Toda semana, a pressão é enorme. Se você não rende, se não joga bem, se seu time começa a ter dificuldades ou está na metade de baixo da tabela, você passa por um momento difícil. Acho que isso torna tudo mais divertido."

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Muller aponta descuido defensivo e o que está em jogo para os clubes

Muller iniciou a discussão ao analisar as diferenças táticas entre a América do Norte e a Europa. O ex-jogador do Bayern de Munique sugeriu que a permanência garantida na primeira divisão favorece uma postura defensiva mais solta e "descuidada".

"Quando você enfrenta um time da parte de baixo da tabela na Europa, eles lutam pela sobrevivência", disse Muller. "Às vezes tenho a impressão de que, por causa do sistema, o estilo de jogo é um pouco mais otimista, ou descuidado, defensivamente. O que às vezes me faz falta talvez seja a consistência: a diferença entre o bom e o ruim é maior."

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Além da maior abertura tática, Muller destacou que o rebaixamento na Europa ameaça o sustento das pessoas, os orçamentos dos clubes e os contratos futuros. Na MLS, em contrapartida, franquias em dificuldades podem simplesmente optar por uma reformulação sem enfrentar consequências financeiras graves.

Pedidos para que a MLS considere mudanças estruturais

Apesar das preocupações com a competitividade, Son e Muller reconheceram os aspectos positivos do formato atual. Muller observou que partidas abertas, com mais liberdade em campo, muitas vezes produzem jogadas ofensivas empolgantes e lances individuais impressionantes.

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Ainda assim, Son espera que os dirigentes da liga levem em conta as opiniões dos dois enquanto a MLS continua a atrair talentos de elite do mundo todo. "Quero o melhor para a MLS, então talvez eles possam analisar isso e fazer alguma coisa", concluiu o jogador do LAFC.