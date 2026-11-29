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Ousmane Dembele passou a maior parte da vitória do Paris Saint-Germain por 2 a 0 sobre o Lorient, pela Ligue 1, na ponta direita, em vez de atuar em sua posição habitual pelo centro. Luis Enrique explicou que a mudança tática buscava encontrar espaços contra uma defesa compacta, enquanto lesões reduziam as opções do PSG pelas pontas.

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Dembele vai para a ponta e PSG chega à nona vitória seguida

O Paris Saint-Germain ampliou sua sequência de vitórias na Ligue 1 para nove jogos ao vencer o Lorient por 2 a 0 no Parc des Princes, no sábado, em uma partida marcada pela atuação de Ousmane Dembele predominantemente na ponta direita.

Depois que Senny Mayulu abriu o placar aos 32 minutos, atuando como centroavante, Dembele selou o resultado aos 67, após uma atuação movimentada pela ponta.

“Se você o coloca pelo centro, ele não recebe a bola”

Segundo a RMC, após duas temporadas atuando principalmente pelo centro como camisa 9, Dembele voltou à ponta direita para abrir a defesa do Lorient ao lado de Achraf Hakimi e Warren Zaire-Emery, enquanto Mika Godts, Dro Fernandez e Senny Mayulu atuaram pela esquerda.

“Ousmane Dembele teria preferido ter sua liberdade habitual, mas, contra um time como o Lorient, que defende muito bem pelo centro, os espaços estão principalmente nas pontas”, explicou Luis Enrique. “Se você coloca Ousmane Dembele pelo centro, ele não recebe a bola. Ele é um jogador muito inteligente; sabe onde estão os espaços durante a partida. Se tiver a oportunidade de jogar pelo centro, é maravilhoso para nós, mas, se não houver espaço, é preciso entender que somos um time muito difícil de marcar pelas pontas.”

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Adaptação sem pontas lesionados e necessidade de terminar bem

Luis Enrique indicou que a mudança se deveu às circunstâncias, sem garantia de que seja definitiva, enquanto o PSG lida com a preocupação causada pelas lesões de longa duração de Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia. O treinador observou que Dembele e Mika Godts, titular pelo lado esquerdo, assumiram os duelos físicos da equipe na ausência dos dois.

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Embora satisfeito com o início do PSG e o controle geral da partida contra um Lorient resistente, o treinador admitiu ter ficado frustrado com os dez minutos finais por causa de erros individuais e da perda de concentração. “Não acho que o Lorient tenha vindo aqui apenas para defender. Também tentou fazer seu jogo e dificultar nossa vida”, disse Luis Enrique. “Foi uma partida muito melhor do que eu esperava.”

Em busca de embalo nas competições nacionais e europeias

Com dois jogos seguidos sem sofrer gols e os três pontos conquistados na 12ª rodada, o PSG mantém sua boa sequência na competição nacional enquanto administra a profundidade do elenco e a condição física dos jogadores ao longo da temporada.

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Com Dembele mostrando sua capacidade de driblar pelas pontas e Mayulu contribuindo pelo centro, Luis Enrique buscará manter suas opções de rodízio no ataque em boa forma para os próximos jogos.