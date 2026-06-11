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Team Norway Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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"Somos todos hipócritas"... O técnico da Noruega agita a Copa do Mundo nos EUA antes do confronto com o Iraque

S. Solbakken
Noruega
Copa do Mundo
Iraque x Noruega
Iraque
A. Hussein
Noruega
Iraque
EUA

Recusa-se a comentar o incidente com o atacante Ayman Hussein

O técnico da seleção da Noruega, Ståle Solbakken, criticou duramente as medidas americanas em relação à Copa do Mundo de 2026, descrevendo o clima nos Estados Unidos como de “hipocrisia generalizada”, em resposta à detenção do atacante iraquiano Ayman Hussein no aeroporto de Chicago.

De acordo com a rede americana CBS, o jogador dos “Leões do Tigris” foi detido por sete horas por agentes da alfândega e da guarda de fronteira ao chegar com a delegação da seleção iraquiana.

Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira na sede do acampamento da Noruega, Solbakken foi questionado sobre a detenção de Hussein, principal adversário da Noruega no torneio, e respondeu: “Todos concordamos que o que aconteceu foi desnecessário e que muitas coisas poderiam ter sido tratadas de maneira diferente, mas somos todos hipócritas”.

O técnico de 56 anos acrescentou em tom severo: “No entanto, a Copa do Mundo está sendo realizada aqui, e estamos aqui para jogar futebol”.

Quando lhe pediram para esclarecer o que queria dizer, ele enfatizou: “Tudo, desde o fato de o país anfitrião estar em tensão com outro país — em referência ao Irã — até as dificuldades como aquelas de que falamos”.

Copa do Mundo
Iraque crest
Iraque
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Noruega
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As declarações de Solbakken vêm três dias antes do retorno histórico da Noruega à Copa do Mundo, após uma ausência de 28 anos desde 1998.

A seleção de Erling Haaland estreia contra o Iraque no dia 16 de junho, enfrenta o Senegal no dia 22 e enfrenta a França no dia 26 de junho, no Grupo I.

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