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O técnico do Inter, Cristian Chivu, mandou um recado ao restante da Serie A: seu time continua sendo a referência do futebol italiano. Após a goleada por 4 a 0 sobre o Genoa, ele elogiou a força mental da equipe e sua eficiência nas finalizações.

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Inter retoma o embalo em grande estilo

O Inter não perdeu tempo para impor seu domínio no estádio Giuseppe Meazza, na noite de sábado, e goleou o Genoa sem piedade para seguir firme na disputa pelo título italiano. Depois de um pequeno tropeço diante da Atalanta na partida anterior, o time de Chivu fez uma atuação segura e praticamente decidiu o confronto antes do intervalo. O placar de 4 a 0 refletiu uma exibição marcada pela concentração e pela disciplina tática.

Após o apito final, Chivu demonstrou satisfação com a forma como seus jogadores encararam a partida desde o início. “A abordagem e a postura proativa são as melhores notícias da noite para mim”, disse o treinador à Sky Sport Italia. Como técnico do atual campeão italiano, Chivu sabe que todos querem vencer seu time. “Sabemos que precisamos trabalhar duro e manter a atenção, porque somos sempre o time a ser batido e temos de estar à altura, preparados para lidar até com os momentos negativos e reagir imediatamente”, acrescentou.

Provedel recebe elogios por não sofrer gols

Embora os atacantes tenham atraído os holofotes, Chivu destacou a atuação de Ivan Provedel, titular no lugar de Josep Martinez. O goleiro foi decisivo no início da partida, com duas grandes defesas enquanto o placar ainda estava zerado. Chivu afastou qualquer dúvida sobre suas escolhas e reafirmou a confiança nos goleiros à sua disposição nesta temporada.

“Provedel já tinha ido bem contra a Fiorentina e o Venezia”, explicou o treinador. “Muitos julgamentos são feitos, mas conhecemos a qualidade dele e a dos nossos goleiros, três profissionais que sabem defender o gol de um time como o Inter.”

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Integração dos jovens segue como prioridade

O treinador também falou sobre a integração de jovens talentos, entre eles Petar Sucic, Pio Esposito e Andy Diouf. Chivu acredita que abrir espaço para jogadores formados na base é essencial para o futuro do clube. Ele observou que jogar por um clube do porte do Inter nunca é fácil, mas que os jovens do elenco atual têm a vontade necessária para triunfar no mais alto nível.

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“Sabemos que eles têm qualidade e margem para melhorar. Trabalham muito. Jogar pelo Inter não é simples, mas eles têm vontade de trabalhar e permanecer no nosso grupo. Também cito Stankovic, que está se preparando para a oportunidade que terá mais cedo ou mais tarde. Estamos tentando ajudar Luis Henrique a evoluir. E conhecemos as qualidades de Sucic e Diouf, que também testei pela esquerda quando a partida já estava decidida, para ver se ele chegaria à linha de fundo e cruzaria com o pé dominante. Acreditamos nos jovens”, afirmou Chivu.

Inter amplia sequência com goleada sobre o Genoa

O Inter manteve a pressão sobre a Lazio, líder da Serie A, com a goleada sobre o Genoa. A vitória reduziu novamente a diferença para a liderança a apenas três pontos e deixou claro que o time não pretende permitir que o primeiro colocado dispare na corrida pelo título italiano.

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A atuação dominante também ampliou a ótima sequência recente do Inter em San Siro: agora são sete vitórias consecutivas pela Serie A em casa, com pelo menos dois gols marcados em cada partida. É a maior série desse tipo do clube como mandante desde as oito partidas seguidas na temporada 2016-17, o que mostra como tem sido difícil conter o time diante de sua torcida.