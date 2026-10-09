O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, conquistou um lugar no coração da torcida do clube após um gesto especial que fez ao término da partida contra o Al-Diriyah pela Liga Roshn Saudita.
O Al-Nassr venceu o Al-Diriyah por 3 a 0, na partida que reuniu as duas equipes na noite de sexta-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riade, pela oitava rodada da Liga Roshn.
Ronaldo deixou sua marca na partida ao marcar o primeiro gol aos 23 minutos, depois que o ponta francês Kingsley Coman finalizou com força, o goleiro Waleed Abdullah fez a defesa, e a bola sobrou para ele diante do gol vazio.
No entanto, a marca mais marcante veio após o fim da partida, mais precisamente antes da comemoração com a torcida no estádio Al-Awwal Park por essa ampla vitória.
Antes do início da comemoração, Ronaldo pegou um cachecol do Al-Nassr no gramado e o colocou em volta do pescoço.
Aquela cena encantou os torcedores do Al-Nassr, que a exaltaram nas redes sociais e a consideraram uma demonstração da forte relação que os une ao astro português.
O próprio clube saudita celebrou a cena por meio de um vídeo publicado em sua conta oficial na rede social X, com a legenda: "As cores da maior instituição só são vestidas pelos grandes".
Vale lembrar que a torcida do Al-Nassr fez questão de apoiar Ronaldo antes do início da partida, cantando seu nome e erguendo uma faixa em seu apoio, após a recente crise ocorrida entre ele e seu técnico Jorge Jesus na seleção de Portugal.