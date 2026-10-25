O confronto entre Real Madrid e Tenerife pelo Campeonato Espanhol feminino foi marcado por episódios polêmicos, depois que Jairo Huerta, preparador físico do time merengue, foi expulso em decorrência de uma discussão com Yeray Martín, treinador da equipe adversária, durante a partida que terminou com vitória do Real Madrid por 3 a 2, válida pela oitava rodada da competição.

O jornal espanhol "As" informou que o relatório da árbitra Lorena del Mar Trujillano Gallardo documentou o ocorrido, que aconteceu após o fim da partida, quando Martín segurou o pulso de Felicia Schröder, jogadora do Real Madrid, enquanto conversava com a equipe de arbitragem, o que levou Huerta a intervir e a dirigir-lhe uma ameaça direta.

Consta no relatório da árbitra que Schröder se aproximou do treinador do Tenerife e disse a ele: "A partida acabou", antes que ele segurasse seu pulso e lhe dissesse: "Boa sorte".

E, quando a jogadora tentou se livrar da pegada dele, Huerta interveio dizendo: "Solte-a ou vou bater em você", levando a equipe de arbitragem a decidir pela sua expulsão por conta do episódio.

Os acontecimentos marcantes da partida não pararam nessa discussão, já que o jogo registrou uma ampla polêmica de arbitragem, depois que o Real Madrid conseguiu reverter a desvantagem de dois gols a zero em uma vitória emocionante por 3 a 2, graças aos gols de Berenstein, Schröder e Bruun, após o Tenerife ter aberto o placar por meio de Gramaglia, de pênalti, e de Padilla.

O sistema de revisão de vídeo FVS também teve papel de destaque na polêmica, especialmente no que diz respeito ao gol de Schröder, que levantou dúvidas sobre a existência de uma posição de impedimento, além da marcação de um pênalti para o Real Madrid e da revisão pela árbitra de outros dois lances dentro da área.

O "As" destacou que a expulsão de Huerta não é a primeira dele desde que se juntou à comissão técnica do Real Madrid, já que ele já havia sido expulso na temporada passada após dirigir um insulto a um dos integrantes da comissão técnica do Barcelona, quando o chamou de "idiota".