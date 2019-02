Solskjaer prefere não falar sobre o futuro

Treinador transformou o Manchester United, que está invicto sob seu comando, mas não quer falar sobre efetivação

O Manchester United mudou da água para o vinho com a saída de José Mourinho e a chegada de Solskjaer, que está invicto em 11 jogos no comando dos Red Devils.

O pessimismo no confronto com o PSG pelas oitavas de final da Champions League sumiu e o time que ia mal na Premier League, agora briga por vaga na UCL e mostra muita força com Pogba, Rashford e Martial jogando demais e De Gea continuando a fazer milagres.

Não à toa, muitos afirmam que Solskjaer deveria ser efetivado após o fim da temporada, já que seu contrato vai apenas até o meio do ano e ele é interino.

No entanto, o treinador prefere não falar sobre o seu futuro. "É muito simples (dizer sobre efetivação). Você precisa mudar o roteiro agora. Ainda existem alguns meses até o fim da temporada e faremos o que nós temos que fazer", disse em entrevista coletiva antes do duelo com o PSG, nesta terça-feira (12), às 18h (de Brasília), pelo embate de ida das oitavas de final da UCL, em Old Trafford.

Sobre o duelo com os franceses, o técnico do United não celebrou as ausências de Neymar, Cavani e Meunier. "É claro que eles estão sem jogadores importantes e é claro que qualquer time sem esses jogadores sentirá algum efeito. No entanto, isso dá chance a outros jogadores e torna tudo mais inesperado para nós, (para saber) como eles irão jogar", afirmou.

"Quando você vê eles jogando ao longo da temporada, você sabe o que esperar. Agora, nós vamos ter que imaginar e adivinhar um pouco como eles virão e jogarão. Mas nós temos uma boa ideia disso", finalizou.