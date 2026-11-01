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Besiktas v Adana Demirspor - Turkish Super LeagueGetty Images Sport
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Solskjaer: Carrick é o homem certo para comandar o Manchester United

Chelsea x Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
M. Carrick
O. Solskjaer
England
Noruega

O técnico do Manchester United sob pressão

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O ex-técnico do Manchester United Ole Gunnar Solskjaer acredita que Michael Carrick é "o homem certo" para "conduzir o Manchester United adiante", apesar da pressão crescente sobre o seu antigo companheiro.

O início catastrófico do Manchester United na temporada continuou no último sábado, quando a equipe de Carrick perdeu por 2 a 0 para o Chelsea na nona rodada da Premier League.

O Manchester United esteve ligeiramente à frente no primeiro tempo, mas recuou pouco depois do início da segunda etapa, quando Morgan Rogers, recém-chegado ao Chelsea, atravessou a defesa dos visitantes e tocou a bola por cima de Senne Lammens.

Carrick ainda nutria esperanças de reação, mas isso se tornou irreal quando Lisandro Martínez foi expulso por duas faltas imprudentes, a segunda das quais resultou em um pênalti convertido por Cole Palmer.

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Essa derrota significa que o Manchester United não conquistou nenhuma vitória em nove partidas, a mais longa sequência do tipo desde 1988, o que deixa o clube na décima sétima posição da Premier League.

Renovaram-se os pedidos de demissão de Carrick por parte dos dirigentes de Old Trafford, depois de o United ter deixado Stamford Bridge de mãos vazias, mas espera-se que o ex-meio-campista inglês comande a partida da Liga dos Campeões na terça-feira contra a Roma.

Relatos indicam que Carrick também estará no banco na partida da Premier League no fim da próxima semana contra o Aston Villa, antes de a diretoria do Manchester United avaliar a situação durante a data Fifa.

Embora o Manchester United esteja mantendo Carrick no momento, já realizou sondagens iniciais com três possíveis substitutos: Eddie Howe, Antonio Conte e Julian Nagelsmann.

Solskjaer apoiou a nomeação de Carrick em janeiro passado e ainda acredita que o seu ex-companheiro é capaz de mudar as coisas em Old Trafford, segundo noticiou o jornal inglês "Metro".

Ele disse à emissora norueguesa TV2: "Michael possui todos os requisitos necessários para conduzir este clube adiante. Acredito que ele é o homem certo".

E acrescentou: "Ele entende o clube, entende a torcida e sabe o que é exigido. Você não vê nele aquela 'maldade'. Mas ela existe, e em mim também. Somos incrivelmente parecidos".

E prosseguiu: "Talvez muitos não esperassem que eu me tornasse técnico de futebol, e com certeza não técnico do Manchester United. E talvez muitos pensassem o mesmo sobre Michael Carrick".

E completou: "Quando conversei com a diretoria do Manchester United, elogiei muito o Michael. Eu disse: 'Se vocês o escolherem, terão um homem competente'. E acredito que ele fez o mesmo comigo".

Solskjaer conversou com os dirigentes do Manchester United Jason Wilcox e Omar Berrada após a demissão de Ruben Amorim no início do ano e confirmou que "ofereceu" retornar ao clube.

A oferta veio depois do período em que o ídolo do clube Solskjaer assumiu o comando do Manchester United por três anos, encerrado em 2021.

Solskjaer disse: "Tive uma boa conversa com Jason Wilcox e Omar Berrada. Não discutimos a duração do contrato nem nada do tipo".

E explicou: "Eu me ofereci para intervir caso fosse necessário, e não exigi nada. Compartilhei minhas ideias sobre o que é preciso para o clube avançar. Tivemos uma única conversa breve. Não houve negociações.

Solskjaer acrescentou, falando sobre o período em que comandou o Manchester United: "Houve alguns momentos incríveis, mas cada coisa tem o seu tempo".

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