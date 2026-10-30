Solidariedade de Xabi! Alonso apoia Carrick, sob pressão, mas avisa que o Chelsea não terá piedade

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O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, expressou grande respeito e solidariedade ao técnico do Manchester United, Michael Carrick, que está sob pressão, antes do confronto entre as equipes em Stamford Bridge. Alonso reconheceu que comandar um clube de grande projeção traz pressão constante quando os resultados não aparecem.

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Confronto decisivo coloca permanência de Carrick no cargo sob os holofotes

O Manchester United visita o Chelsea em Stamford Bridge neste sábado, com o técnico Michael Carrick lutando para permanecer no cargo após um início ruim de campanha na Premier League. O United está 15 pontos atrás do líder depois de vencer apenas uma das oito primeiras partidas.

Uma humilhante derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth aumentou a pressão sobre o treinador de 45 anos.

No entanto, o técnico do Chelsea, Xabi Alonso, insiste que o United continua sendo um adversário perigoso, independentemente da pressão externa.

Alonso relembra sua relação com Carrick

Alonso revelou seu respeito por Carrick ao recordar os tempos em que se enfrentavam como meio-campistas e uma conversa recente durante um jogo de lendas. “Tenho muito respeito e muita simpatia por Michael como treinador. Eu o conheço porque jogamos um contra o outro. Recentemente, disputamos um jogo de lendas, então conversamos um pouco”, contou Alonso.

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“Ele é uma pessoa muito boa, daquelas com quem você quer conviver. Mas, fora isso, não cabe a mim comentar.”

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Ao falar sobre a intensa atenção da imprensa voltada aos técnicos dos dois clubes, Alonso acrescentou: “Isso não é novidade. Você sabe disso quando assume o cargo e precisa lidar com momentos difíceis, superá-los.”

Chelsea se prepara para enfrentar um Manchester United motivado

Alonso rejeitou a ideia de que a crise atual do Manchester United facilite a preparação para enfrentá-lo. “Para mim, isso não muda nada. Em qualquer situação, precisamos nos preparar da mesma maneira. Controlamos o que podemos controlar”, explicou Alonso.

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“O United tem um bom elenco, bons jogadores e um bom treinador. Então, será um jogo difícil, e teremos de estar no nosso melhor, apresentar uma boa versão de nós mesmos para vencer.”

“Precisamos ter um bom controle do jogo, um bom controle emocional, estar à vontade e jogar com intensidade... O primeiro gol também será importante”, detalhou o espanhol.

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Duelo crucial da Premier League será disputado em Stamford Bridge

Os dois clubes chegam ao confronto de sábado em busca de três pontos que possam mudar o rumo de suas campanhas na Premier League.

Alonso cobra uma reação imediata de seus jogadores após a derrota em casa para o Tottenham Hotspur no último fim de semana.

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A partida em Stamford Bridge está marcada para a tarde de sábado.