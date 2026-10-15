Sofyan Amrabat tem opinião muito clara sobre Jofre Torrents após Hajduk Split x Ajax

Sofyan Amrabat está muito frustrado com a derrota do Ajax para o Hajduk Split na Liga Conferência. Depois de uma atuação fraca e de erros individuais, o time de Amsterdã saiu de mãos vazias do primeiro jogo.

"É claro que isso é muito frustrante", começa Amrabat à Ziggo Sport. "Acho que não começamos bem. Eles são empurrados pela torcida apaixonada, pressionam muito no ataque, com muita energia. Então temos uma chance enorme, que precisamos aproveitar. Isso está virando uma história recorrente para nós ultimamente."

Amrabat se refere à grande chance de Tolu Arokodare aos 7 minutos. Após uma arrancada impressionante, o atacante ficou cara a cara com o goleiro, mas hesitou por tempo demais. "Se você faz aquele gol, o jogo é completamente diferente. No fim, depois de perder a bola, você sofre o gol", lamenta Amrabat.

"No segundo tempo, acho que assumimos o controle, criamos chances e marcamos um belo gol. Estávamos com o embalo, mas então eles começaram a lançar fogos de artifício. Acho que fizeram isso de forma inteligente. Assim, tiraram o ritmo do jogo."

Amrabat é então interrompido pelo repórter Wytse van der Goot, que lhe lembra que o placar já estava em 2 a 1 no momento da paralisação. "Sim, é verdade. Acho que também não devemos ficar apontando culpados", concorda com Van der Goot.

Ele tampouco quer culpar Jofre Torrents, que foi muito mal sobretudo no lance do segundo gol. "É chato para ele. Treina muito e treina muito bem. Esta é a primeira partida dele, então não o culpamos. Nós, como equipe, deveríamos ter reagido para compensar o erro dele, mas não fizemos isso."

"Neste momento, as coisas não estão dando certo para nós. Se você olhar para o PSV no último fim de semana, o Heerenveen também teve uma chance enorme... Estamos numa fase em que tudo dá errado. Contra nós, teriam marcado; contra o PSV, a bola não entra e eles vencem o jogo. Talvez também seja um pouco de sorte."

"Mas isso não pode ser desculpa. Precisamos melhorar, não podemos deixar que as coisas cheguem a esse ponto. Temos que trabalhar muito, isso está claro. Devo desistir agora?", questiona, irritado. "A temporada ainda é longa, precisamos fortalecer a confiança e trabalhar muito. Acordar, porque ainda não há nada decidido."