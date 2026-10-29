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Sofyan AmrabatGetty
Jonathan van Haaster
Traduzido por

Sofyan Amrabat ri das expectativas na Holanda: "Esse é agora o '6' ideal do Ajax"

Ajax
S. Amrabat

Sofyan Amrabat deixou claro, em entrevista à NOS, que quer ser campeão com o Ajax nesta temporada. O marroquino assinou sem custos de transferência neste verão na Johan Cruyff Arena, onde a diretoria já procurava havia algum tempo um '6' adequado e viável. Amrabat afirma que desempenha a função de volante à sua maneira.

Amrabat assinou um contrato de dois anos com o Ajax em agosto e participou de todas as partidas desde sua estreia, em 5 de setembro, contra o PSV. Nos últimos cinco jogos do Ajax, foi titular em todos e permaneceu em campo durante os 90 minutos.

Amrabat sabe que a posição de '6' é importante na Holanda e no Ajax. "Acho que, na Holanda, eles gostariam que um camisa 6 recuperasse a bola, avançasse com ela, driblasse três adversários, cruzasse, finalizasse e ainda voltasse para marcar. Esse seria, hoje, o camisa 6 ideal do Ajax", brinca Amrabat.

"Mas, falando sério, como desempenho essa função? À minha maneira. Simplesmente tento ajudar o time. Quero ser campeão e tento fazer o restante da equipe jogar melhor. Às vezes consigo mais, às vezes menos", avalia Amrabat, em tom autocrítico.

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"Acho que sou um vencedor e tento demonstrar isso todos os dias. Procuro passar essa mentalidade aos meus companheiros. Ter uma influência positiva e orientar os jogadores mais jovens."

"Estar à disposição de todos, mas o mais importante, claro, é dentro de campo. É preciso jogar bem. Então, sim, estou fazendo o meu melhor. Espero que, no fim da temporada, estejamos com o troféu", disse Amrabat.

O Ajax vive uma boa fase, com vitórias consecutivas sobre FC Groningen, Atalanta e Sparta Rotterdam. Amrabat e o Ajax enfrentam o AZ no sábado, em Amsterdã. O adversário tem um ponto a menos: 21 a 20.

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