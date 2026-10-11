O senegalês Kalidou Koulibaly, zagueiro do Al Hilal, se viu no centro das críticas após a derrota do Al Ittihad diante do Zaeem pelo placar de 2-3, no clássico da oitava rodada da Liga Roshn Saudita, depois que seu mau posicionamento resultou no lance do gol marcado pelo marroquino Youssef En-Nesyri, provocando uma onda de comentários irônicos e críticas duras à atuação do defensor do Al Hilal.

O gol de En-Nesyri saiu aos 22 minutos, quando ele aproveitou um passe primoroso de Marwan Al Sahafi, antes de soltar um chute forte que surpreendeu o goleiro Yassine Bounou, devolvendo o Al Ittihad ao clima do jogo.

Mas o lance não parou no êxito do atacante marroquino em balançar as redes: estendeu-se à postura defensiva de Koulibaly, depois que En-Nesyri conseguiu escapar de sua marcação e chegar à bola no espaço adequado para finalizar.

Abdullah Falatah dispara contra Koulibaly

O jornalista esportivo Abdullah Falatah criticou a atuação do Al Hilal no clássico, considerando que a condução da partida pelo técnico do Al Ittihad não esteve à altura do exigido, e também dirigiu um ataque ferino a Koulibaly por seus erros defensivos, usando uma expressão contundente para descrever a queda de concentração do jogador dentro de campo.

Falatah disse, durante sua participação na rede de canais saudita "Thmanyah": "A condução da partida de hoje pelo técnico do Al Ittihad não foi boa, e Koulibaly sofre de um Alzheimer técnico. Se o treinador do Al Ittihad tivesse jogado com dois homens na linha de ataque, o Al Ittihad teria se beneficiado mais".

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As críticas não ficaram restritas a Falatah, já que o analista esportivo Abdo Atif atribuiu ao zagueiro do Al Hilal a responsabilidade pelo gol marcado por En-Nesyri, apontando que o mau posicionamento deu ao atacante do Al Ittihad a chance de trabalhar a bola e finalizar ao gol, em um lance que revelou uma falha no trato defensivo com as movimentações do adversário.

Gol de En-Nesyri reacende os pontos de interrogação sobre a defesa do Al Hilal

O gol reacendeu a polêmica em torno do nível de Koulibaly, de quem se espera que seja um dos elementos mais importantes de experiência e solidez na linha defensiva do Al Hilal, especialmente nos grandes jogos, que exigem alto nível de concentração na marcação e no trato com as movimentações dentro da área. Atacantes do calibre de En-Nesyri não precisam de muitas chances para punir qualquer erro de posicionamento, e foi o que se viu no clássico.

E apesar de o Al Hilal ter conseguido decidir a partida pelo placar de 3-2, sofrer um gol dessa maneira deu aos críticos uma nova oportunidade de questionar a atuação do defensor senegalês, sobretudo diante da importância do confronto na corrida pela liderança.

Em contrapartida, a avaliação da atuação de qualquer jogador não se limita a um único lance, mas exige olhar para seu nível ao longo de toda a partida e para sua capacidade de corrigir os erros e cumprir suas obrigações defensivas.