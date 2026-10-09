A Federação Iraquiana de Futebol caminha para reforçar a comissão técnica da seleção principal do Iraque com um treinador assistente iraquiano, ao longo do próximo período, como parte da preparação para a participação na Copa da Ásia de 2027, na Arábia Saudita, em meio a esforços para corrigir o rumo da seleção após a decepção na última edição da Copa do Golfo.

O site "Al-Araby Al-Jadeed" revelou que a tendência atual consiste em nomear um treinador iraquiano para atuar como assistente do australiano Graham Arnold, treinador da seleção, com os detalhes a serem esclarecidos ao longo do próximo período.

Younus Mahmoud, presidente da Federação Iraquiana de Futebol, havia confirmado na noite de quinta-feira a existência de uma tendência de adicionar um novo treinador à comissão técnica, esclarecendo que a identidade do treinador e os detalhes de sua chegada serão definidos posteriormente.

Em contexto relacionado, Mahmoud mencionou a realização de uma reunião com o primeiro-ministro iraquiano Ali Al-Zaidi, durante a qual foram apresentados assuntos relacionados ao trabalho da federação e às formas de apoiá-la, destacando que os detalhes dessas discussões serão anunciados pelos meios de comunicação ao longo do próximo período.

A seleção do Iraque se prepara para disputar a Copa da Ásia de 2027, marcada para ser realizada na Arábia Saudita no período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro, iniciando sua trajetória com um confronto contra o Tadjiquistão no dia 10 de janeiro, antes do duelo com a Austrália em 14 de janeiro, e depois com Singapura no dia 19 do mesmo mês.

O Iraque espera recuperar o equilíbrio durante o torneio continental, depois de ter dado adeus à última Copa do Golfo na fase de grupos, após o empate com Omã por 1 a 1, a vitória sobre o Kuwait por 3 a 2 e, em seguida, a derrota para a Arábia Saudita por 2 a 0.