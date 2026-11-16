Sob os olhos do Chelsea: cláusula secreta controla o futuro de João Félix

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O futuro de João Félix na Saudi Pro League passou a estar ligado a uma cláusula contratual, até agora desconhecida, que pode provocar seu retorno ao Chelsea.

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O jornal Sport noticiou que o Al-Nassr detém a decisão sobre o assunto, já que tem um prazo até o próximo dia 1º de junho para definir se manterá o internacional português em seu elenco ou se abrirá mão de sua permanência no time.

De acordo com o que revelou o jornal saudita "Arriyadiyah", citando fontes próximas à negociação, o contrato assinado no verão de 2025 inclui uma renovação automática por duas temporadas, a menos que o Al-Nassr comunique expressamente seu desejo de dispensar o jogador.

A permanência de João Félix no time saudita implicará o pagamento de uma quantia adicional de 20 milhões de euros ao Chelsea.

A negociação foi fechada segundo uma estrutura financeira bastante particular, já que o valor final da transferência pode chegar a 50 milhões de euros, caso João Félix continue no Al-Nassr durante as duas temporadas adicionais.

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Já se o Al-Nassr acionar a cláusula de saída dentro do prazo estipulado, o custo da negociação cairá para 30 milhões de euros, e o jogador retornará automaticamente ao clube londrino.

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Chelsea aguarda a decisão

O aspecto mais surpreendente do acordo é que o Al-Nassr pode abrir mão dos dois anos adicionais sem ter de pagar qualquer multa ou compensação financeira.

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Nesse caso, João Félix retornará ao Chelsea, clube com o qual tem contrato até 2031.

Mas a decisão não depende exclusivamente do clube saudita. Segundo o jornal Arriyadiyah, o acionamento da cláusula de saída exige também o consentimento do jogador.

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Da mesma forma, se João Félix quiser deixar a Arábia Saudita por iniciativa própria, precisará obter a aprovação do Al-Nassr.

Melhoria salarial para convencê-lo a ficar

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O Al-Nassr já começou a trabalhar para garantir a permanência do jogador português e se mostrou disposto a melhorar suas condições financeiras.

A previsão é de que seu salário anual suba de 10 milhões de euros para 12,5 milhões de euros durante as duas temporadas adicionais, além de outras vantagens que lhe seriam concedidas.

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João Félix chegou ao Al-Nassr em julho de 2025 e se tornou um dos elementos importantes do time. E, agora, seu futuro depende de uma decisão que precisa ser definida antes do próximo dia 1º de junho.

Caso o clube saudita não acione seu direito de encerrar o acordo, a renovação do contrato será ativada automaticamente, e o Chelsea receberá 20 milhões de euros adicionais.

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João Félix manifestou o desejo de voltar à Europa, após uma etapa bem-sucedida na Arábia Saudita, durante a qual recuperou seu melhor nível e suas sensações dentro de campo.

Seu sonho é retornar ao Barcelona, embora as condições contratuais ligadas à sua transferência tornem complicada a concretização de qualquer operação. A decisão segue nas mãos do Al-Nassr e do Chelsea.