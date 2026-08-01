O espanhol Marcelino, ex-treinador do Villarreal, tornou-se a principal preocupação da torcida do Al-Ahli, depois que seu nome apareceu na lista de candidatos a comandar o time saudita na próxima temporada, como sucessor do técnico alemão Matthias Jaissle.

Reportagens da imprensa haviam confirmado que Jaissle apresentou seu pedido de demissão do comando do Al-Ahli anteontem, quinta-feira, para assumir o Newcastle United na próxima temporada, como substituto de seu ex-treinador Eddie Howe.

Desde a saída de Jaissle, os craques da imprensa mundial especializados em notícias de transferências se empenharam em revelar os nomes dos técnicos candidatos a suceder o treinador alemão.

O último deles foi o confiável jornalista francês Santi Aouna, que revelou, na manhã deste sábado, que Marcelino está perto de assumir o Al-Ahli na próxima temporada, após já ter aceitado a proposta que recebeu recentemente.

No entanto, o jornalista italiano Fabrizio Romano respondeu a essas informações de forma indireta, ao afirmar, em uma publicação em sua conta pessoal na rede "X", que Marcelino e Xavi Hernández não estão perto de comandar o Al-Ahli.

Aouna voltou a publicar uma nova mensagem em sua conta pessoal, desta vez em árabe, na qual afirmou que Marcelino já aceitou treinar o "Al-Raqi" com um contrato de dois anos, mas que a divergência no momento se resume ao seu staff técnico.

A torcida do Al-Ahli aguarda que essa disputa seja resolvida o quanto antes, especialmente porque o time iniciará oficialmente sua temporada em menos de duas semanas, mais precisamente no dia 13 de agosto, quando enfrentará o Al-Diriyah na primeira rodada do Campeonato Saudita.