Sneijder ficou realmente perplexo ao ver as imagens do treino do Arsenal

Theo Janssen observa com surpresa os métodos de treinamento de Mikel Arteta no Arsenal. Segundo o analista da Ziggo Sport, um treinador não deveria ter adotado essas práticas quando o meio-campista ainda atuava como jogador profissional.

No estúdio, são exibidas imagens de um treino do Arsenal. Nelas, Arteta utiliza um telão no qual aparecem torcedores, enquanto toca música alta. Enquanto isso, os jogadores fazem um rondo em campo.

“Eu já passei por isso uma vez no Catar, no Al-Gharafa. Lá ainda dá para fazer isso”, reage Wesley Sneijder, rindo, à maneira de trabalhar de Arteta. “Mas não no Arsenal. Qual é, cara, do que estamos falando?”

“O que Arteta quer alcançar com isso? É o que me pergunto. Talvez um certo relaxamento também”, tenta o surpreso Sneijder encontrar uma explicação. Janssen, em seguida, faz um julgamento severo sobre o técnico do Arsenal.

“Tenho certeza: se isso tivesse acontecido antigamente. E eu já joguei com o Wesley, o Rafael van der Vaart e todos aqueles caras. Se isso tivesse acontecido na seleção holandesa, por exemplo, eles teriam entrado em campo e morrido de rir”, afirma Janssen, igualmente surpreso.

O tão comentado treino do Arsenal ocorreu antes do jogo em casa contra o Bournemouth, no sábado. Não surtiu efeito, pois o líder da Premier League perdeu em casa por 1 a 2. No domingo, aguarda-se o confronto decisivo contra o segundo colocado Manchester City, que tem seis pontos a menos e um jogo a menos.