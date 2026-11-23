Como assistir a Slovan Bratislava x Real Betis com uma VPN

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Escolha uma VPN confiável . Escolha um provedor confiável de serviço de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor confiável de serviço de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 National Football Stadium

O Slovan Bratislava recebe o Real Betis pela Champions League no Estádio Nacional de Futebol, em Bratislava. O confronto da fase de liga coloca frente a frente um time que luta para se manter na competição e outro que tem grandes ambições de avançar.

O Slovan vive um momento difícil na Europa. Na última partida pela Champions League, perdeu por 4 a 0 para o LASK, resultado que o deixou na lanterna da tabela.

No campeonato nacional, o time de Yaya Toure tem apresentado resultados mais estáveis. Venceu o Ruzomberok fora de casa por 1 a 0 pela 1. Liga em 21 de novembro, depois de empatar em 2 a 2 com o Trencin.

O Betis chega à Eslováquia em boa fase sob o comando de Manuel Pellegrini. No El Gran Derbi do fim de semana, empatou em 1 a 1 com o Sevilla. Antony abriu o placar para o Betis, mas Kike Salas igualou nos acréscimos.

O resultado deu sequência a uma série sólida, que inclui vitórias sobre Navalcarnero, Elche e Málaga. A única derrota do Betis nos últimos cinco jogos ocorreu na Europa, por 2 a 1 para o Borussia Dortmund.

O Betis ocupa a 11ª posição na tabela da Champions League e tem uma boa sequência a preservar. Para sair com algum ponto, o Slovan precisará melhorar muito em relação ao desempenho contra o LASK.

Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida.

As informações oficiais sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo de Slovan Bratislava x Real Betis ainda não estão disponíveis. Atualizaremos esta página assim que os detalhes da transmissão forem confirmados.

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