Skye, filho do analista Marciano Vink, deixa o Ajax e vai jogar na Eredivisie

Skye Vink dará continuidade à sua carreira no SC Cambuur, conforme anunciado pelo clube de Leeuwarden neste sábado através dos canais oficiais.

O atacante de 19 anos vem do Ajax, onde ainda tinha contrato até meados de 2028. Vink tinha poucas perspectivas de chegar ao time principal em Amsterdã.

No Cambuur, o filho do analista da ESPN Marciano Vink assinou por três anos, com opção de renovação por mais uma temporada.

O diretor técnico Lars Lambooij está satisfeito com a chegada de Vink, depois que Lucas Jetten também veio do Ajax. “O fato de isso ter acontecido duas vezes em um curto espaço de tempo pode ser chamado de coincidência, mas é claro que ambos os jogadores possuem uma excelente base após terem passado pela base do Ajax.”

“Isso também fica evidente no Skye e, além disso, ele tem todas as condições técnicas e físicas para ser importante para nós nesta temporada na Eredivisie”, diz Lambooij no site do clube.

Vink disputou um total de 61 partidas pelo Jong Ajax na Keuken Kampioen Divisie. Nelas, ele marcou sete gols e deu três assistências.

Não se sabe quais são as condições da transferência de Vink para o Cambuur. Segundo o Transfermarkt, ele está avaliado em 350 mil euros. Aparentemente, o Ajax tem a opção de recomprá-lo.