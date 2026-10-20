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Skechers Beyond Illusion pack
Renuka Odedra
Traduzido por

Skechers lança coleção de chuteiras Beyond Illusion inspirada no deserto com Harry Kane

SHOPPING

No mais alto nível do futebol, o jogo acontece em um ritmo implacável. A velocidade, os duelos físicos e a pressão constante podem fazer com que tudo em campo pareça um borrão.

Para jogadores de elite como Harry Kane, Mohammed Kudus, Romeo Lavia e Lexi Lloyd-Smith, o ruído desaparece, o jogo desacelera e a tranquilidade prevalece.

Para ajudar os jogadores a encontrar essa clareza quando a partida esquenta, a Skechers Football apresentou oficialmente a coleção Beyond Illusion Pack, com novas e marcantes combinações de cores nos modelos SKX_2 Elite FG e Razor 2 Elite FG.

Desenvolvida com base no princípio de que o conforto muda tudo, a coleção se inspira na beleza da imensidão do deserto e combina tons quentes de areia com brilho dourado metálico, detalhes em azul opala que remetem a um oásis e um cinza-escuro que dá equilíbrio ao conjunto.

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Desenvolvida para jogadores decisivos que usam o toque e a visão de jogo para ditar o ritmo, a SKX_2 Elite FG foi projetada para oferecer o máximo controle. O modelo tem cabedal Fitknit reformulado, que se adapta naturalmente ao formato do pé para proporcionar firmeza no ajuste e conforto com ventilação, além de detalhes Precision Strike Control na superfície para otimizar cada toque, passe e finalização.

Na parte inferior, o amortecimento Hyper Burst Pro oferece proteção responsiva contra impactos. Já o sistema de cadarços inclinado se adapta a diferentes formatos de pé, enquanto o solado multidirecional recém-desenvolvido proporciona máxima tração nas mudanças bruscas de direção.

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Para pontas e atacantes que se destacam pela aceleração explosiva, a leve Razor 2 Elite FG foi criada para oferecer velocidade pura. Com uma placa de TPU e fibra de vidro combinada a uma disposição de travas inspirada nas pistas de atletismo, a chuteira maximiza a impulsão e a capacidade de desacelerar rapidamente.

O cabedal inteiramente feito de microfibra dispensa o período de amaciamento desde o primeiro uso, enquanto uma estrutura interna de tecido ripstop mantém o pé firme para proporcionar contato direto com a bola. Os modelos Razor 2 e SKX_2 também incorporam o revestimento V-Grip PU da Skechers para aumentar a aderência no contato com a bola, além de elementos de silicone Grip_Fit no forro para evitar que o pé escorregue.

Compre: Skechers Beyond Illusion Pack

Os modelos Elite, da linha mais avançada da Skechers Beyond Illusion, chegam oficialmente aos gramados em 19 de outubro. Para jogadores de todos os níveis, a linha completa será ampliada em 23 de outubro com o lançamento das versões Academy, Club e Kids Academy. Você pode comprar as chuteiras diretamente na loja online da Skechers.


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