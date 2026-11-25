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O marroquino Sofyan Amrabat, astro do Ajax, da Holanda, deu sua opinião sobre a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) de conceder ao Senegal o título da Copa Africana de Nações de 2025.

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Questionado sobre a decisão, um duro golpe para a seleção marroquina, Sofyan Amrabat adotou um tom otimista: “Sinceramente, já se passou quase um ano. É uma situação estranha e incomum. Todo mundo viu o que aconteceu na final”.

Segundo o site Foot Mercato, ele continuou: “Primeiro não ganhar, depois finalmente ganhar e, então, perder de novo... Sim, é uma situação estranha”.

O meio-campista do Ajax prosseguiu: “Eu já tinha sentido isso da outra vez, quando finalmente ganhamos. É uma situação muito estranha. Quando você vence uma final, quer comemorar com a torcida. Nós não conseguimos. Foi diferente e muito estranho. Eles tomaram a decisão deles. Infelizmente para nós, temos que seguir em frente, e espero que no futuro possamos conquistar o título dentro de campo”.

Para além da decepção esportiva, o jogador da seleção marroquina lamentou profundamente as consequências desse longo caso para a imagem do futebol africano, que, apesar de tudo, cresceu de forma notável nos últimos anos.

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“Não, isso simplesmente não é aceitável. Continuar discutindo, um ano depois, sobre quem merece essa taça é uma injustiça evidente. Isso lança uma sombra sobre um torneio que, no geral, foi excelente. É realmente vergonhoso, mas não há nada que possamos fazer. Temos que seguir em frente e tentar vencer novamente”, disse Amrabat.

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Assim Sofyan Amrabat encerrou suas declarações. Agora, ele espera superar esse momento difícil e conquistar um título com a seleção marroquina no futuro.

CAS concede o título continental ao Senegal

Em uma reviravolta dramática que encerrou uma das crises mais polêmicas da história do futebol africano, a Corte Arbitral do Esporte anulou a decisão da Confederação Africana de Futebol sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025. Com isso, devolveu o título ao Senegal, que venceu o Marrocos em campo por 1 a 0 na prorrogação, e pôs fim a uma disputa jurídica que se arrastou por vários meses.

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A Corte Arbitral do Esporte anunciou ontem, terça-feira, a anulação da decisão da Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol, que, no último dia 17 de março, havia considerado que a seleção senegalesa abandonou a final e dado ao Marrocos a vitória por 3 a 0.

Com a nova decisão, o Senegal recuperou o título que conquistou em campo no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, depois de uma partida marcada por acontecimentos extraordinários dentro e fora das quatro linhas.

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Os detalhes da crise na final da Copa Africana de Nações de 2025

A crise começou nos minutos finais do tempo regulamentar, com o placar em 0 a 0, quando o árbitro marcou pênalti para o Marrocos, decisão que revoltou os jogadores do Senegal e o técnico Pape Thiaw.

Vários jogadores da seleção senegalesa deixaram o campo e foram para o vestiário em protesto, o que interrompeu a partida por cerca de 10 minutos, até que Sadio Mané interveio para convencer os companheiros e o treinador a voltar e terminar o jogo.

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Com a partida retomada, o Marrocos teve uma chance de ouro para garantir o título, mas Brahim Díaz desperdiçou o pênalti ao bater de cavadinha, e a bola parou facilmente nas mãos do goleiro Édouard Mendy.

O jogo foi para a prorrogação, na qual Pape Gueye marcou o gol da vitória senegalesa e deu ao seu país o segundo título de sua história, para choque da torcida marroquina, que esperava ver sua seleção campeã em casa.

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Dois meses após a partida, a Comissão de Apelação da Confederação Africana tomou uma decisão que considerou o Senegal desistente e concedeu ao Marrocos a vitória por W.O. por 3 a 0, com base no artigo 84 do regulamento do torneio.