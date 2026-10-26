Situação de Youri Baas no Ajax mudou completamente: "Seria muito estranho se..."

Jordi Cruyff parece pouco disposto a vender jogadores no próximo inverno, revela Mike Verweij no podcast Kick-off do De Telegraaf. A disputa pelo título é a prioridade número um do Ajax nesta temporada.

Com o retorno de Daley Blind ao time do Ajax, Pim Sedee teme, por exemplo, pela vaga de Youri Baas. Segundo Verweij, porém, uma saída no inverno está fora de questão.

"Isso depende muito de como o time estará naquele momento", começa o jornalista que acompanha o Ajax. "Acho que eles estão apostando tudo no título. Seria muito estranho vender Baas no inverno enquanto estão em plena disputa pelo título."

No último verão, Baas esteve muito perto de uma transferência. O FC Porto de Francesco Farioli tinha grande interesse, mas o Ajax acabou não aceitando a negociação. "Muita coisa aconteceu no verão", confirmou o próprio Baas.

Hoje, Baas já não tem vaga incontestável na defesa do Ajax sob o comando de Míchel Sánchez, embora tenha disputado 14 partidas até agora nesta temporada. Assim, parece impensável que ele saia neste inverno, considerando os interesses esportivos do Ajax.

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Além de Blind, Baas ganhou outro concorrente: Dies Janse. O defensor canhoto foi emprestado ao FC Groningen no ano passado, mas agora busca seu espaço no Ajax.

"Acho que o Ajax vê mais futuro em Janse", avalia Verweij. "Também é preciso pensar em quem você conseguirá vender melhor no fim das contas. Janse, claro, tem muito mais o perfil da Premier League. É alto e forte. Além disso, sabe jogar bem. Não sei se um clube da Premier League compraria Youri Baas tão rapidamente, embora ele jogue melhor futebol."