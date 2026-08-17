Situação de Memphis no Brasil toma rumo muito inesperado de repente

Memphis Depay provavelmente vai mesmo renovar com o Corinthians, segundo vários veículos da mídia brasileira, entre eles o UOL Brasil. O atacante da seleção holandesa vai ceder.

Na semana passada, a renovação de Memphis com o Corinthians parecia estar encaminhada, até que o presidente Osmar Stabile puxou o plugue do acordo no último momento.

Segundo fontes próximas à diretoria, o argumento do clube para riscar a renovação era que isso equivaleria a um tratamento desigual em relação aos outros jogadores do elenco.





Memphis reagiu publicamente com muita indignação à situação e afirmou que não deixaria isso passar. Um dia depois, a ESPN informou que Memphis cobra 30 milhões de euros do clube brasileiro.

Agora, as duas partes parecem enfim chegar a um acordo, e um acerto será fechado. Isso acontece principalmente porque Memphis se mostra disposto a ceder bastante.

O UOL escreve, em primeiro lugar, que o Corinthians ainda deve a Memphis uma quantia de 7 milhões de euros. O atacante está disposto a abrir mão dos juros que o clube teria de pagar sobre esse valor.

Além disso, Memphis abriria mão da cláusula que obrigava o Corinthians a levantar 2,5 milhões de euros por meio de contratos comerciais relacionados a campanhas publicitárias e à venda de produtos licenciados.

A maior concessão de Memphis é em seu salário. Antes, o ex-jogador de PSV e Manchester United, entre outros, havia acertado com o clube um salário de 9 milhões de euros por ano, mas agora sua equipe apresentou uma contraproposta de 7 milhões por ano.

Segundo fontes próximas ao clube, sempre foi intenção de Stabile negociar um novo acordo. O UOL espera que Memphis assine em breve um novo contrato com as condições mencionadas acima.