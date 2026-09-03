O Barcelona enviou à União Europeia de Futebol uma lista com 25 jogadores registrados com contratos do time principal para disputar a fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.
O jornal "Mundo Deportivo" informou que a lista europeia do Barça incluiu o egípcio Hamza Abdelkarim e o belga Jesse Bisiu.
Já o clube catalão deixou de fora o seu jogador sueco Roony Bardghji, por causa da grave lesão no joelho que o afastará dos gramados durante toda a temporada.
Bardghji sofreu com a falta de oportunidades no Barcelona na temporada passada, pois atua na mesma posição de seu companheiro em grande fase, Lamine Yamal.
Os jogadores egípcio e belga manterão as camisas de número 29 e 27, respectivamente, os mesmos números que usarão no Campeonato Espanhol, onde foram registrados com contratos do time reserva.
Mas para permitir que eles participem da Liga dos Campeões da Europa, foi necessário incluí-los na lista A como jogadores do time principal, isso porque não cumpriram o requisito de permanecer por dois anos consecutivos na academia do clube, ou 3 anos consecutivos com um empréstimo que não ultrapasse um ano a outro clube filiado à mesma federação, condição que permite incluir o jogador na lista B.
Já Bryan Fariñas foi incluído na lista de jogadores da academia do clube, lista que pode ser atualizada até 24 horas antes do horário da partida.
O meio-campista do Barcelona estará disponível para participar da Liga dos Campeões da Europa com a camisa de número 28, como integrante da lista B, ao lado dos demais jogadores da academia do clube.
Isso acontece apesar de Fariñas já usar a camisa de número 4 com o time principal no Campeonato Espanhol, pois sua situação na Liga dos Campeões é diferente de acordo com os regulamentos de registro específicos das listas A e B.
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