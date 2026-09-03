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Situação de Hamza? Barcelona anuncia sua lista para o torneio europeu e exclui vítima de Yamal

Liga dos Campeões
Barcelona
H. Abdelkarim
J. Bisiwu
R. Bardghji
B. Farinas
H. Flick
Espanha
Egito

Lesão grave tira astro do Barcelona da lista da Champions League

O Barcelona enviou à União Europeia de Futebol uma lista com 25 jogadores registrados com contratos do time principal para disputar a fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O jornal "Mundo Deportivo" informou que a lista europeia do Barça incluiu o egípcio Hamza Abdelkarim e o belga Jesse Bisiu.

Já o clube catalão deixou de fora o seu jogador sueco Roony Bardghji, por causa da grave lesão no joelho que o afastará dos gramados durante toda a temporada.

Bardghji sofreu com a falta de oportunidades no Barcelona na temporada passada, pois atua na mesma posição de seu companheiro em grande fase, Lamine Yamal.

Os jogadores egípcio e belga manterão as camisas de número 29 e 27, respectivamente, os mesmos números que usarão no Campeonato Espanhol, onde foram registrados com contratos do time reserva.

La Liga
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Mas para permitir que eles participem da Liga dos Campeões da Europa, foi necessário incluí-los na lista A como jogadores do time principal, isso porque não cumpriram o requisito de permanecer por dois anos consecutivos na academia do clube, ou 3 anos consecutivos com um empréstimo que não ultrapasse um ano a outro clube filiado à mesma federação, condição que permite incluir o jogador na lista B.

Já Bryan Fariñas foi incluído na lista de jogadores da academia do clube, lista que pode ser atualizada até 24 horas antes do horário da partida.

O meio-campista do Barcelona estará disponível para participar da Liga dos Campeões da Europa com a camisa de número 28, como integrante da lista B, ao lado dos demais jogadores da academia do clube.

Isso acontece apesar de Fariñas já usar a camisa de número 4 com o time principal no Campeonato Espanhol, pois sua situação na Liga dos Campeões é diferente de acordo com os regulamentos de registro específicos das listas A e B.

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