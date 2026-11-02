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Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Situação constrangedora: Carragher critica atitude de Mac Allister no confronto com o Arsenal

Liverpool x Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
A. Mac Allister
J. Carragher
England
Argentina

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Jamie Carragher, ídolo do Liverpool, lançou um ataque feroz a Alexis Mac Allister, jogador dos Reds, após sua tentativa de fazer com que Noni Madueke, ponta do Arsenal, fosse expulso, durante a partida entre as duas equipes no último domingo, que terminou com vitória do clube londrino por 1 a 0, no estádio de Anfield.

Mac Allister se envolveu em um grande momento de tensão depois de acender o estopim de uma enorme confusão, quando o meio-campista gritou na cara de Martin Ødegaard e deu um tapa na nuca do capitão do Arsenal, que estava caído no chão.

Em seguida, o próprio Mac Allister se jogou ao chão quando a cabeça de Madueke encostou na sua, mas Carragher criticou duramente o ex-jogador do Brighton após sua tentativa de reduzir o número de jogadores do Arsenal para dez.

O ídolo de Anfield, de 48 anos, disse à rede Sky Sports: "Quero que o Liverpool vença a partida, mas estou feliz porque Madueke não foi expulso".

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E acrescentou, segundo o jornal inglês "The Sun": "Precisamos realmente criticar as pessoas e dizer a elas: 'Isso é constrangedor'".

E continuou: "Isso é ridículo e tem que parar. Não suporto isso. Se alguém jogar a cabeça para trás e der uma cabeçada no adversário, isso merece cartão vermelho".

E completou: "Mas se o contato for cara a cara e houver um toque, e o outro jogador cai e é expulso, no jogo, os outros jogadores devem ser responsabilizados por isso".

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