Uma reportagem senegalesa alegou que houve acontecimentos que descreveu como um retrocesso para o Marrocos durante a audiência diante do Tribunal Arbitral do Esporte, no âmbito da disputa jurídica com o Senegal a respeito da final da Copa Africana de Nações, de acordo com o que afirmou serem "informações vazadas de uma sessão fechada", sobre cujos detalhes não houve confirmação oficial.









O site senegalês "Seni News" alegou que o lado marroquino tentou, durante a audiência realizada na cidade suíça de Lausanne, se apoiar em um segundo relatório atribuído ao árbitro congolês Jean-Jacques Ndala, com o objetivo de apresentar uma versão diferente sobre os acontecimentos registrados na final.

Segundo a versão do "Seni News", o relatório oficial do árbitro apontou a interrupção da partida aos 97 minutos, antes da retomada do jogo cerca de 12 minutos depois, mas não incluiu, de acordo com o site, qualquer menção à desistência da seleção senegalesa ou à sua consideração como derrotada na partida.

O site alegou que os representantes da Confederação Africana de Futebol levantaram questionamentos sobre a existência desse segundo relatório "inventado" desde o princípio, o que, segundo afirmou, levou à exclusão dessa linha das discussões após uma polêmica durante a sessão.

O site também apontou que a defesa marroquina levantou questionamentos sobre a possibilidade de o árbitro Ndala ter sido influenciado por seu compatriota Olivier Savary, presidente da comissão de arbitragem da Confederação Africana, mas não apresentou em sua reportagem nenhuma prova pública que comprove a veracidade dessa alegação.

Em contrapartida, o site apontou que a defesa senegalesa se apegou ao princípio do "campo de jogo", que se baseia no caráter definitivo das decisões arbitrais relativas aos fatos da partida e ao seu resultado, a menos que se comprove a existência de corrupção ou má-fé.

Ainda assim, os detalhes relatados pelo site senegalês permanecem no âmbito de sua versão sobre o que afirmou serem vazamentos de uma sessão fechada, e não podem ser tratados como fatos confirmados ou como uma decisão emitida pelo Tribunal Arbitral do Esporte.

A decisão final do tribunal continua sendo o que vai determinar a disputa entre as duas partes.