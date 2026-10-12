Uma reportagem senegalesa alegou a ocorrência de desdobramentos que descreveu como um reverso para o Marrocos durante a audiência no Tribunal Arbitral do Esporte, no âmbito da disputa jurídica com o Senegal sobre a final da Copa Africana de Nações, com base naquilo que afirmou serem "informações vazadas de uma sessão fechada", cujos detalhes não foram objeto de qualquer confirmação oficial.

O site senegalês "Seny News" afirmou que o lado marroquino tentou, durante a audiência realizada na cidade suíça de Lausanne, basear-se em um segundo relatório atribuído ao árbitro congolês Jean-Jacques Ndala, com o objetivo de apresentar uma versão diferente dos acontecimentos ocorridos na final.

Segundo o relato do "Seny News", o relatório oficial do árbitro apontou a interrupção da partida aos 97 minutos, antes de o jogo ser retomado cerca de 12 minutos depois, mas não incluiu, de acordo com o site, qualquer menção à desistência da seleção senegalesa ou ao fato de ela ter sido considerada derrotada na partida.

O site alegou que os representantes da Confederação Africana de Futebol levantaram questionamentos sobre a existência desse segundo relatório, "fabricado" desde a origem, o que, segundo ele, levou à exclusão dessa linha das discussões após uma polêmica durante a sessão.

O site também indicou que a defesa marroquina levantou questionamentos sobre a possibilidade de o árbitro Ndala ter sido influenciado por seu compatriota Olivier Savary, presidente da comissão de arbitragem da Confederação Africana, mas não apresentou em sua reportagem nenhuma prova pública que comprovasse a veracidade dessa alegação.

Em contrapartida, o site apontou que a defesa senegalesa se apegou ao princípio do "campo de jogo", que se baseia no caráter definitivo das decisões arbitrais relativas aos fatos da partida e ao seu resultado, a menos que se comprove a existência de corrupção ou má-fé.

Ainda assim, os detalhes apresentados pelo site senegalês permanecem no âmbito de seu relato sobre aquilo que afirmou serem vazamentos de uma sessão fechada, e não podem ser tratados como fatos confirmados ou como uma decisão emitida pelo Tribunal Arbitral do Esporte.

A decisão final do tribunal continua sendo o fator determinante na disputa entre as duas partes.