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Um novo capítulo no caso da final da Copa Africana de Nações de 2025, entre as seleções de Marrocos e Senegal, provocou grande polêmica horas antes do prazo previsto para o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) anunciar sua decisão final sobre a disputa. Um site senegalês chamou a atenção para uma iniciativa da Federação Marroquina de Futebol envolvendo um dos árbitros encarregados de analisar o caso.

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O site senegalês SeneNews publicou uma reportagem com o título “O Marrocos em pânico faz acusação absurda contra um dos juízes”, informando que a Federação Real Marroquina de Futebol enviou uma carta oficial ao Tribunal Arbitral do Esporte para relatar um episódio que supostamente estaria ligado à integridade do processo, poucas horas antes da divulgação do aguardado veredito.

Queixa marroquina sobre telefonema com o presidente da federação senegalesa

Segundo a reportagem, que cita uma fonte próxima ao caso, o assessor jurídico da federação marroquina enviou uma carta ao tribunal mencionando um telefonema que teria ocorrido no último domingo entre um dos três árbitros encarregados de analisar a disputa, um advogado alemão, e Abdoulaye Fall, presidente da Federação Senegalesa de Futebol.

O site senegalês destacou que a federação marroquina não se limitou a relatar o suposto episódio: também afirmou que se reserva o direito de tomar as medidas legais cabíveis, o que a reportagem interpretou como um passo preparatório para eventuais impugnações ou recursos ligados aos procedimentos adotados no caso.

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No entanto, a reportagem não apresentou nenhuma prova do conteúdo da ligação mencionada, nem confirmou que a conversa tenha tratado do caso em disputa. A natureza do episódio também ainda não foi totalmente esclarecida, e não foram divulgadas a versão da federação senegalesa nem uma resposta oficial do Tribunal Arbitral do Esporte sobre a denúncia marroquina.

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Por que a iniciativa marroquina levantou questionamentos no Senegal?

A reportagem senegalesa concentrou-se no momento escolhido para o envio da carta marroquina, explicando que ela chegou depois da audiência do caso, realizada em 8 de outubro, e do encerramento da fase processual, poucas horas antes da data anunciada para a divulgação do veredito.

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Para o site, levantar o episódio nesta fase gera dúvidas sobre por que o tribunal não foi informado antes, caso o lado marroquino considere que se trata de uma questão capaz de afetar a lisura do processo.

A reportagem chegou a sugerir que a iniciativa pode ser uma tentativa de lançar suspeitas sobre a integridade do processo antes do anúncio da decisão, associando isso à possibilidade de o lado marroquino estar se preparando para uma nova rodada da disputa judicial caso o resultado não lhe seja favorável.

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Essa leitura, porém, continua sendo a opinião do site senegalês e não comprova a existência de qualquer tentativa de influenciar o tribunal.

A história da crise entre Marrocos e Senegal: do gramado ao tribunal

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A origem da crise remonta à final da Copa Africana de Nações de 2025, entre as seleções marroquina e senegalesa, que teve momentos dramáticos nos minutos finais do tempo regulamentar.

Depois da marcação de um pênalti a favor do Marrocos, os jogadores do Senegal deixaram o gramado por orientação do técnico Pape Thiaw, em protesto contra a decisão da arbitragem, e só voltaram para concluir a partida após uma paralisação de cerca de 15 minutos.

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Brahim Díaz desperdiçou o pênalti com uma cavadinha, e Pape Gueye marcou o gol da vitória senegalesa na prorrogação, garantindo o triunfo do Senegal dentro de campo.

Após a partida, a Federação Marroquina de Futebol apresentou um protesto ao Comitê de Apelação da Confederação Africana de Futebol, alegando que a saída dos jogadores senegaleses do gramado obrigava a considerar a seleção como desistente da partida.

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Em 17 de março de 2026, o Comitê de Apelação decidiu declarar o Senegal derrotado por 3 a 0 e conceder a vitória ao Marrocos por W.O., o que levou a federação senegalesa a recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte para contestar a decisão.

Desde então, as duas partes aguardam a definição da disputa no tribunal: o Senegal defende seu direito ao título conquistado dentro de campo, enquanto o Marrocos se apoia na decisão do Comitê de Apelação da Confederação Africana.

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Decisão do TAS vai encerrar uma das crises mais polêmicas do futebol africano

Torcedores marroquinos e senegaleses aguardam a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte, prevista para hoje, terça-feira, 24 de novembro de 2026, em um caso que ultrapassou os limites do resultado esportivo e se transformou em uma disputa jurídica sobre a aplicação do regulamento e as consequências do abandono do gramado durante a final.

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Enquanto se aguarda a posição do tribunal sobre a mais recente carta marroquina, é necessário distinguir os fatos relatados pela reportagem senegalesa das acusações e interpretações apresentadas por seus autores, sobretudo porque os detalhes do suposto telefonema não foram totalmente revelados e não há nada que comprove sua influência no andamento do caso.

Dessa forma, a palavra final continua com o Tribunal Arbitral do Esporte, que deve definir o destino do título longe da crescente polêmica midiática entre os dois lados.