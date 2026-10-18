Eric García, zagueiro do Barcelona, expressou sua profunda tristeza após a confirmação de sua ausência nos duelos contra Paris Saint-Germain e Real Madrid, por causa da lesão muscular sofrida durante a vitória sobre o Real Betis (5 a 2), um golpe duro para a equipe catalã às portas de uma semana decisiva da temporada.

García publicou uma mensagem nas redes sociais na qual admitiu sua decepção por não poder ajudar os companheiros nos próximos jogos, reforçando a disposição de dar o máximo para voltar aos gramados o quanto antes.

O defensor espanhol escreveu: "Ontem foi um dia incrível para o time. Ganhar no estádio do Betis nunca é nada fácil, e conquistamos uma vitória muito importante, mas o futebol é assim, e agora preciso parar por alguns dias, justamente no momento em que se aproximam os jogos que todos nós queremos disputar".

E acrescentou: "Sinto raiva e tristeza por não poder estar lá, mas vou fazer o possível para voltar o mais rápido que der. Obrigado pelo apoio de vocês, torcedores do Barcelona. Vejo vocês em breve! Força Barça, sempre".

García sofre uma lesão muscular no reto femoral da perna direita e a previsão é de que fique fora por um período de 3 a 4 semanas, o que significa que também desfalcará a equipe nos confrontos com Alavés, Aston Villa e Atlético de Madrid, antes da próxima data Fifa.