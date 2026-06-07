Sinal preocupante em torno de Robin van Persie no Feyenoord: “Não há entrosamento com a diretoria”

Na noite de sexta-feira, no programa “De Oranjezomer”, Dick Advocaat criticou as declarações do recém-nomeado diretor técnico Dévy Rigaux sobre Robin van Persie. No programa “Kick-off”, do jornal “De Telegraaf”, a situação no Feyenoord foi discutida em detalhes, e Valentijn Driessen concluiu que, aparentemente, não há entrosamento entre Van Persie e a nova diretoria do clube.

Na última segunda-feira, Rigaux e o futuro diretor-geral Robert Eenhoorn apareceram juntos diante da mídia. No entanto, não ficou claro como será o futuro do técnico Robin van Persie. Na noite de sexta-feira, Advocaat se mostrou particularmente crítico no programa De Oranjezomer em relação aos acontecimentos em Roterdã. Segundo Advocaat, a posição do diretor técnico está sendo supervalorizada.

Jeroen Kapteijns considera as declarações de Advocaat imprudentes, embora compreenda que o “Pequeno General” esteja defendendo Van Persie. Ainda assim, Kapteijns acha que a avaliação de Rigaux faz sentido. Segundo Valentijn Driessen, o atrito se deve principalmente ao fato de que Van Persie gostaria de continuar trabalhando com Advocaat. “Acho que Dick se sente atacado por Rigaux.”

Driessen observa que Advocaat não se manifestou depois que o técnico do Feyenoord disse à mídia que gostaria de trabalhar com o “Pequeno General” na próxima temporada. “Então eu também penso: onde você estava naquela época? Naquela ocasião, ele também poderia ter dito que achava isso uma boa ideia.”

“Mas você não ouviu nada sobre isso e agora Van Persie está sendo avaliado pela nova diretoria. Agora, de repente, Advocaat está aqui para criticar o que essa nova diretoria quer”, afirma Driessen. Segundo ele, Advocaat se sente pessoalmente atacado.

“Rigaux sugere, com a concordância de Robert Eenhoorn, que aconteceram muitas coisas e que muitas outras não deram certo. Ele tem razão nisso, porque muitas coisas realmente não deram certo”, disse o morador de Westland. “Então, de repente, Advocaat aparece para fazer críticas.”

Driessen achou as declarações após o encontro entre Rigaux, Eenhoorn e Van Persie chamativas. “Quando se sente uma sintonia, não se diz o que Rigaux disse ali. Nesse caso, usa-se outras palavras. Agora, parecia que não há química entre esses diretores e Van Persie. A reação de Advocaat confirma isso”, conclui o jornalista crítico.