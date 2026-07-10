Sinais promissores rumo ao título... Os gols de Mbappé e Dembélé ameaçam o reinado de Rivaldo e do Fenômeno

A edição atual conta com uma das duplas mais poderosas da história da Copa do Mundo: a parceria brilhante entre Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé na seleção francesa.

A dupla conseguiu levar a França às semifinais pela terceira vez consecutiva, ao derrotar o Marrocos por 2 a 0 na quinta-feira passada, quando Mbappé abriu o placar aos 60 minutos e Dembélé marcou o segundo gol apenas seis minutos depois.

A rede de estatísticas de futebol “Opta” informou que a França é a primeira seleção a ter dois jogadores que marcaram 5 gols ou mais em uma única edição da Copa do Mundo, desde que Ronaldo Nazário, “O Fenômeno”, e Rivaldo fizeram o mesmo pela seleção brasileira em 2002.

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Essa conquista é um bom presságio para a seleção francesa na busca pela reconquista do título da Copa do Mundo, já que, naquela ocasião, a “Seleção” conseguiu conquistar o título no final das contas ao derrotar a Alemanha.

Naquela edição, Ronaldo marcou 8 gols e foi coroado artilheiro da competição, enquanto Rivaldo marcou outros 5, formando uma dupla inesquecível.

Mbappé e Dembélé conseguiram repetir o feito: o primeiro marcou 8 gols e lidera a artilharia da edição atual, empatado com o argentino Lionel Messi, enquanto o segundo marcou 5 gols.

A dupla pode quebrar o recorde histórico registrado em nome do “Fenômeno” e de Rivaldo, já que enfrentará o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica nas semifinais, com a possibilidade de disputar uma partida adicional caso se classifique para a final.