O Real Madrid sofreu um duro revés na disputa pelo título espanhol.
Depois de dez vitórias consecutivas em jogos oficiais, o estrelado time de Jose Mourinho perdeu por 2 a 1 (1 a 0) para o Deportivo Alavés diante da torcida atônita no Bernabéu e desperdiçou a chance de igualar, por enquanto, a pontuação do líder e arquirrival Barcelona.
Com a terceira derrota na temporada, o Real ainda caiu para trás do rival da cidade, o Atlético de Madrid, justamente o adversário que havia imposto sua última derrota, em 20 de setembro.
O Atlético havia vencido o Elche fora de casa por 3 a 2 (3 a 1) e chegou aos 34 pontos, um a mais que o Real. O Barcelona (36), comandado por Hansi Flick, enfrenta o Deportivo La Coruña no domingo (16h15/DAZN).
Jude Bellingham tem pênalti marcado a seu favor inicialmente
Toni Martinez (22) e Angel Perez (61) garantiram a enorme surpresa. Kylian Mbappe marcou para o Real (69), e Jude Bellingham recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso após simular uma falta na área (88). O árbitro Cesar Soto Grado marcou pênalti inicialmente, mas, depois de analisar as imagens de vídeo, decidiu contra o astro do Real Madrid e mostrou a ele seu segundo cartão amarelo na partida.
O árbitro aparentemente considerou comprovado que Bellingham caiu no duelo com Nicolas Valentini, do Alavés, sem qualquer ação do adversário.