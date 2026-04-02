Aos 38 anos, Simon Mignolet anunciou que vai pendurar as chuteiras ao final desta temporada. O goleiro, que jogou seis temporadas pelo Liverpool, disputou 755 partidas ao longo de toda a sua carreira.

Aos 19 anos, o goleiro estreou no Sint Truiden, da Bélgica. Mignolet jogou lá por quatro temporadas antes de se transferir para a Premier League por 2,5 milhões de euros.

Após duas temporadas no Sunderland, Mignolet fez uma transferência de destaque para o Liverpool por 10 milhões de euros. Ele disputou, no total, 204 partidas pelos Reds. Em 2019, conquistou a Liga dos Campeões com o Liverpool, o que constitui um dos pontos altos de sua carreira.

Depois do Liverpool, o goleiro voltou para a Bélgica, onde assinou com o Club Brugge. Lá, ele se tornou uma figura-chave em um período de sucesso nas últimas sete temporadas, com quatro títulos nacionais e uma copa como principais conquistas. Além disso, ele ganhou pessoalmente a Chuteira de Ouro e foi eleito cinco vezes o melhor goleiro da Bélgica.

Como jogador da seleção, ele permaneceu por muito tempo na sombra de Thibaut Courtois. Em onze anos, Mignolet disputou 35 partidas pela seleçãobelga.

O goleiro não desaparece completamente do futebol. Ele vai trabalhar na Federação Belga de Futebol, onde assumirá uma função de gestão no departamento esportivo dos DiabosVermelhos.