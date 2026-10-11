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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Simic revela o segredo da derrota do Al-Ittihad diante do Al-Hilal e se agarra à esperança

Al Hilal x Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
J. Simic
Arábia Saudita
Sérvia

apesar do choque do clássico

O sérvio Jan Carlo Simic, zagueiro do Al-Ittihad, atribuiu aos erros individuais a responsabilidade pela derrota de sua equipe diante do Al-Hilal pelo placar de 3 a 2, no clássico da oitava rodada da Liga Saudita de Futebol Profissional, afirmando que a derrota não vai definir o rumo da temporada, diante da existência de muitos jogos e da chance de corrigir os erros.

Simic disse, após a partida, que o clássico é considerado um dos maiores confrontos na Arábia Saudita e na Ásia, o que impõe grande pressão sobre as duas equipes, apontando que o Al-Ittihad não alcançou o resultado que buscava.

Acrescentou que os erros individuais estiveram por trás dos gols sofridos, explicando que os pequenos detalhes decidem os grandes confrontos, especialmente diante de equipes fortes, o que exige trabalhar para corrigi-los no próximo período.

O zagueiro do Al-Ittihad, de 21 anos, enfatizou que a derrota não vai afetar as ambições da equipe nesta temporada, afirmando a continuidade do trabalho sério e do caminho na direção certa.

Simic encerrou suas declarações destacando a necessidade de superar a derrota rapidamente, por meio da análise de suas causas e da recuperação como preparação para a próxima partida, prevista para dois ou três dias depois.

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