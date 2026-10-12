Simeone sai em defesa de Julián Álvarez e aponta o ponto forte do Atlético de Madrid

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, saiu em defesa de seu jogador argentino, Julián Álvarez, antes de receber o Manchester United, nesta terça-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O treinador do Atlético de Madrid minimizou a importância do jejum de gols do atacante argentino, que não marca desde a semifinal da temporada passada (29 de abril).

Cholo afirmou em entrevista coletiva: "Os atacantes que têm as características do Julián sempre precisam de gols, e não é só ele".

Ele tentou destacar tudo o que o jogador oferece ao time, além da capacidade de marcar: "É um jogador coletivo, sabe se associar e se articular, e tem muitos outros recursos além de apenas fazer gols".

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Simeone também elogiou a atuação recente do argentino: "Ele fez uma grande partida no segundo tempo do último jogo, e esperamos que continue evoluindo para chegar ao lugar onde todos queremos vê-lo".

224 dias sem gols em LaLiga





O atacante não marca no Campeonato Espanhol desde 28 de fevereiro, quando balançou as redes na partida que terminou com vitória do Atlético de Madrid por 1 a 0 sobre o Oviedo, no estádio Tartiere.

Passaram-se 224 dias desde então, embora, nesse período, ele tenha marcado nas outras duas competições em que o Atlético de Madrid disputa: a Liga dos Campeões e a Copa do Rei.

Nesta terça-feira, ele volta à sua competição preferida, a Liga dos Campeões, na qual marcou 17 gols e deu seis assistências em 26 partidas com os Rojiblancos, além de oito gols e duas assistências em 17 jogos com o Manchester City.

Além disso, a partida lhe dá a chance de acertar as contas com o Manchester United, contra quem não conseguiu marcar durante sua passagem pelo City.

Se conseguir marcar, Julián matará dois coelhos com uma cajadada: encerrará seu jejum de gols e se livrará daquele espinho no pé diante de um adversário que ainda não conseguiu superar.

A importância da vitória depois da derrota para o Liverpool

Após a derrota na partida de estreia em Anfield, o treinador argentino sabe a importância de vencer amanhã: "Sabemos a dificuldade desta competição, e esse formato obriga você a tentar somar pontos, seja jogando em casa ou fora, na primeira ou na última partida. E está claro que precisamos de pontos, como todas as equipes que querem seguir na competição".

Diego preferiu deixar de lado a final da Liga dos Campeões, que será realizada no estádio Wanda Metropolitano, para se concentrar no presente. Ele recorreu à filosofia que marcou sua trajetória no Atlético de Madrid: foco em cada partida separadamente. "Entendo a posição de vocês de focar na final da Liga dos Campeões no Wanda Metropolitano, mas vamos para a realidade dos jogos do dia a dia, partida após partida. Não vamos alimentar ideias como: se chegarmos à final, então... Não, vamos nos concentrar nos jogos do dia a dia, e esse é o nosso ponto forte".

Ele analisou o adversário, o Manchester United, que, apesar dos muitos empates, mantém o mesmo potencial que demonstrou na temporada passada: "É uma equipe que pressiona forte no seu campo e tem jogadores rápidos. Independentemente dos resultados, já que conquistaram muitos empates, eles apresentam o mesmo desempenho do ano passado. É um time forte, mas temos que jogar de uma maneira que nos permita causar danos a eles".

Sobre a gestão do grupo, Simeone ressaltou a importância de escolher a escalação adequada e administrar o desgaste dos jogadores em uma partida que promete ser dura.

E acrescentou: "Temos que ter calma e administrar os titulares amanhã da melhor forma possível, porque a partida será longa e difícil, e precisamos gerenciar bem o esforço deles para competir com eficiência".

Por fim, o treinador avaliou as diferentes situações vividas por Lookman e Baena. Enquanto o atacante nigeriano busca recuperar seu melhor nível, o meio-campista espanhol vive um momento positivo depois de uma temporada anterior marcada por lesões.

Paciência com Lookman e elogios a Baena

Por isso, Simeone pediu paciência com Lookman: "Ele não está no lugar em que gostaria de estar, nem no lugar em que queremos vê-lo, mas trabalha todos os dias em busca daquele jogador. Ele é driblador, e precisamos que seja assim, que perca a bola e que continue tentando".

Em relação a Baena, destacou a confiança e a segurança que o jogador adquiriu, mencionando também a Copa do Mundo: "Ele vinha de um ano irregular por causa das lesões. E agora chegou a Copa do Mundo, o que lhe deu confiança e segurança. Está no auge do seu nível, e temos que tentar aproveitar os melhores momentos de cada jogador para alcançar os melhores resultados para a equipe".