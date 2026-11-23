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O argentino Diego Simeone alcançou uma marca histórica e inédita no Campeonato Espanhol ao se tornar o treinador com mais vitórias na história da competição, depois de comandar o Atlético de Madrid na vitória por 3 a 0 sobre o Getafe, no domingo, no estádio Coliseum. Com isso, quebrou o recorde que pertencia ao ídolo do clube Luis Aragonés e assumiu isoladamente a liderança da lista de técnicos com mais vitórias na história de LaLiga.

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Segundo o jornal francês "L'Équipe", Simeone, que comanda o Atlético de Madrid desde 2011, chegou a 345 vitórias no Campeonato Espanhol e superou a marca de Luis Aragonés, que havia parado em 344. Assim, "El Cholo" se torna o novo dono do recorde e consolida seu nome entre os principais treinadores que deixaram uma marca excepcional na história do futebol espanhol e levaram seus clubes a patamares elevados de estabilidade e competitividade.

O feito veio dias depois de Simeone ter ficado perto de quebrar o recorde no confronto entre Atlético de Madrid e Barcelona, em 8 de novembro, no Wanda Metropolitano. No entanto, a equipe madrilenha perdeu por 2 a 1 para o líder do campeonato, e a comemoração do técnico argentino pela liderança isolada da lista de maiores vencedores ficou adiada para depois da pausa para a Data Fifa, até que ele resolvesse a questão diante do Getafe.

Simeone não precisou disputar o mesmo número de partidas que Aragonés para chegar ao topo. O argentino conquistou suas 345 vitórias em 567 jogos de LaLiga, enquanto o falecido treinador somou 344 vitórias em 756 partidas, além de 123 empates e 99 derrotas. A comparação evidencia a diferença no número de jogos que cada um precisou para atingir essa marca e dá ao feito do técnico do Atlético de Madrid um valor ainda maior em termos de números e estatísticas.

Superar Aragonés tem um significado especial para Simeone, dada a enorme importância do falecido treinador na história do Atlético de Madrid. Ele é um dos maiores símbolos do clube, tanto pela trajetória como jogador quanto pela carreira à beira do campo. Seu nome ficou ligado à identidade da equipe madrilenha e permaneceu como referência para a torcida ao longo de muitos anos, o que faz da conquista desse recorde um momento excepcional na carreira do técnico argentino, e não apenas mais um número em seu currículo.

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Desde que assumiu o comando, em 2011, Simeone conseguiu remodelar a personalidade do Atlético de Madrid e transformá-lo em um candidato constante aos títulos nacionais e europeus. Para isso, apoiou-se em um forte sistema coletivo, na disciplina tática e na capacidade de lidar com os grandes jogos, fatores que mantiveram a equipe na briga e consolidaram o treinador argentino como uma das figuras mais influentes da história do clube na era moderna, já que ele foi além das conquistas individuais e construiu um projeto esportivo duradouro.