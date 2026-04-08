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Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Simeone critica o clima hostil em Barcelona: uma sociedade que não podemos consertar

Barcelona
Barcelona x Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
D. Simeone
Espanha
Argentina

O que aconteceu com o ônibus do Atlético de Madrid?

O incidente envolvendo o ônibus do Atlético de Madrid em frente ao Camp Nou gerou grande polêmica, depois que vários torcedores do Barcelona atiraram objetos contra o veículo, quebrando uma das janelas, durante a chegada da equipe ao estádio.

O argentino Diego Simeone, técnico do Atlético, comentou o incidente com declarações contundentes, expressando seu descontentamento com a repetição de tais ocorrências sempre que o Atlético de Madrid visita o Barcelona.

Simeone disse, em declaração à rede “Movistar”: “A sociedade não mudou, e não podemos consertá-la. Não se trata de um incidente isolado, mas sim de algo que se repete sempre que visitamos Barcelona”.

Este incidente ocorre no contexto de um confronto emocionante entre as duas equipes pela Copa do Rei, em que a área ao redor do estádio testemunhou um clima tenso e hostil em relação à delegação visitante. 

Os jogadores do Atlético de Madrid estavam dentro do ônibus no momento do incidente, o que gerou preocupações quanto à sua segurança, pouco antes do início da importante partida.

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Este incidente é o mais recente de uma série de ocorrências semelhantes vividas em partidas entre Barcelona e Atlético de Madrid no Camp Nou, onde muitos clubes visitantes reclamam do clima antidesportivo que enfrentam às vezes na Catalunha.

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