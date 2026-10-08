"Sim, é verdade": ex-chefe da Bola de Ouro revela tentativa de suborno

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, Ferre admitiu que certa vez foi alvo de uma tentativa de suborno. "Sim, é verdade. Um agente queria se encontrar comigo. Seu jogador estava, naturalmente, nomeado. Depois de me explicar seus méritos e elogiá-lo, ele me perguntou se eu poderia, entre aspas, 'vender' sua candidatura ao júri", disse.

Ferre, que ocupou o cargo de editor-chefe da France Football por 30 anos, no entanto recusou a oferta. "Então tive que deixar a mesa por um instante para atender uma ligação. Quando voltei, o agente já tinha desaparecido. Na mesa, porém, havia um envelope. Eu o peguei e o entreguei na recepção. Não sei o que havia dentro", ressaltou ele.

Ferre, por sua vez, não revelou de que ano era a tentativa de suborno.

Conversas especiais com Luka Modric e Karim Benzema

O francês também falou sobre duas ligações para vencedores que ficaram marcadas em sua memória. Por um lado, ele deu detalhes da conversa com Luka Modric, vencedor da Bola de Ouro de 2018. "Eu o informei de que ele havia vencido. De repente, houve silêncio do outro lado da linha. Então ele chorou e me disse que aquilo era inacreditável."

Por outro, Ferre se mostrou surpreso com a reação de Karim Benzema em 2022. "O que me surpreendeu foi o quão friamente ele reagiu, como se isso não fosse particularmente importante para ele. Alguns dias depois, ele se desculpou e me explicou o que havia acontecido. Ele disse que estava deitado em uma maca de tratamento, recebendo uma massagem. Queria gritar, mas não podia, porque estava cercado por seus companheiros de equipe e sabia que precisava guardar o segredo para si."

IMAGO

Quem vai ganhar a Bola de Ouro neste ano?

Neste ano, Harry Kane (Bayern de Munique), Lamine Yamal (Barcelona) e Kylian Mbappe (Real Madrid) estão entre os favoritos à Bola de Ouro, que será entregue em 26 de outubro. Os dois últimos haviam se colocado na disputa pelo prêmio nas últimas semanas com uma autopromoção questionável.

Uma postura que Ferre criticou recentemente. "Os eleitores não são ingênuos. Eles têm tanto a experiência quanto o discernimento necessários para analisar e avaliar um jogador sem precisar ouvir dez ou quinze vezes que ele é o melhor", disse ele ao Le Parisien e enfatizou: "Quando digo que é possível perder a Bola de Ouro no campo da comunicação, quero dizer que um jogador está nos holofotes de forma desagradável e passa aos eleitores a impressão de que estão sendo pressionados a tomar uma decisão. Esse tipo de agitação, encenada por algumas pessoas, pode acabar irritando os eleitores em algum momento. Porque, nesse ponto, a manipulação se torna bastante óbvia."